Jadralki Mrakova in Macarolova blizu medalji

Slovenki zmagali v deseti regati

14. julij 2017 ob 20:57

Solun - MMC RTV SLO/STA

Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na svetovnem prvenstvu v razredu 470 v Solunu pred zadnjim dnem na tretjem mestu.

Primorki sta predzadnji dan prvenstva začeli s šestim mestom, v naslednji (deseti) regati sta zmagali, v 11. pa sta bili deveti in imata zdaj 50 točk.

V vodstvu Poljakinji

Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Irmina Mrozek Gliszczynska sta z 28 točkami prepričljivo ostali v vodstvu, Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre pa sta drugi (44 točk) in imata šest točk prednosti pred Slovenkama. Britanki sta bili danes prvi in dvakrat šesti, Poljakinji pa 19., tretji in četrti. Millsova je s Saskio Clark lani osvojila zlato olimpijsko medaljo, leta 2012 pa srebrno.

"Zjutraj smo najprej čakali na obali, nakar so nas okoli 15. ure poslali na morje. Prvi start je bil zelo pozno, ko se je veter okrepil na od 13 do 15 vozlov. V prvi regati sva po slabem startu ves čas pridobivali in imeli dobro hitrost jadrnice. Drugo sva vodili vse od starta, v tretji pa sva bili ves čas med deseterico, na krmi že peti, nato pa v zadnji stranici z vetrom izgubili nekaj mest in končali deveti. Jutri je pred nama še en naporen dan, saj sva spustili nizozemsko ekipo na samo pet točk razlike," sta iz Grčije sporočili slovenski tekmovalki.

V soboto bo tako za najboljše na sporedu regata za medalje, ki se Slovenkama vse bolj nasmiha; letošnji evropski prvakinji, Nizozemki Afrodite Zegers in Anneloes Vna Venn, imata na četrtem mestu 55 točk in s tem pet točk zaostanka za Mrakovo in Macarolovo.

A. V.