Jakov Fak se je povzpel na stopničke prvič po dveh letih in pol. Foto: Reuters Jakov Fak se je na drugo mesto zavihtel z desetega mesta po šprintu. Foto: Reuters Denise Herrmann se je veselila druge zmage v karieri. Foto: Reuters

Jakov Fak po dveh letih in pol spet na stopničkah

Urška Poje s 50. mestom izpolnila pričakovanja

3. december 2017 ob 13:15,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 15:46

Östersund - MMC RTV SLO

Jakov Fak je na zasledovalni tekmi biatloncev v Östersundu osvojil drugo mesto in s tem na uvodu povečal apetite v olimpijski sezoni.

Prepričljivo je slavil Francoz Martin Fourcad, ker je to že njegova 64. zmaga v karieri. Fak, ki je bil po šprintu deseti, je bil v samem zaključku hitrejši od Francoza Quentina Fillona Mailleta. Za Fourcadom je zaostal za 40 sekund. Klemen Bauer je bil 41. (+3:07,0), Mitja Drinovec pa 57.

30-letni Fak se je odlično vrnil v biatlonsko karavano, potem ko je zaradi bolezni izpustil celotno lansko sezono. Po 12. in 10. mestu se je na stopničke zavihtel že na tretji tekmi v tej sezoni.

Začetek ni bil po željah najboljšega slovenskega biatlonca. Na prvi postaji streljanja je zgrešil enkrat in zdrsnil na 14. mesto, 40 sekund za vodilnim Emilom Heglejem Svendsenom. Fak je bil po drugem strelskem nastopu z enim zgrešenim strelom še na 11. mestu, na tretje pa se je izstrelil z brezhibnim nastopom na tretjem streljanju. Na zadnji postaji je zgrešil še enkrat, vendar to ni bilo usodno, saj so napake delali tudi nesposredni tekmeci. S strelišča sta se pognala skupaj s Fillonom Mailletom in v samem finišu obračunala za drugo mesto.

Fak: Telo se je dobro regeneriralo po virozi

"Danes sem se počutil super, tako kot včeraj. Zaradi zadnje viroze in prve tekme nisem vedel, kako hitro se bo telo regeneriralo, da bo na nivoju za takšen nastop, kot je bil danes. A očitno se je. Zelo sem vesel, zelo pozitivno je vse tole, kar se zdaj dogaja. Zelo veliko časa sem žrtvoval za to, da bi prišel nazaj, zamenjal sem tudi okolje za treninge. Bilo je težko, a na ta način se vso delo in odrekanja mene in moje družine izplača," se je smejalo Faku.

Opisal je tudi razplet zasledovalne tekme: ''Takrat, ko sem planiral, sem stvar tudi realiziral, tako da je bilo vse premišljeno. Včasih moraš to taktiko izdelati med samim tekom, glede na informacije, ki jih dobiš na progi. Vesel sem, da sem pokazal, da se lahko vrnem iz zelo težke situacije.''

22. stopničke v karieri in peto mesto v skupnem seštevku

Fak se je na stopničke zavihtel 22. v karieri. Nazadnje je bil na odru za zmagovalce 22. marca leta 2015, ko je zmagal v Hantiju - Mansijsku na tekmi s skupinskim štartom. V skupnem seštevku je po treh tekmah na petem mestu s 114 točkami. Vodi Martin Fourcade s 162 točkami.

Pri ženskah zmaga v Nemčijo

Pri ženskah je slavila Nemka Denise Herrmann. Drugo mesto je s 26 sekundami zaostanka osvojila Francozinja Justine Braisaz. Herrmannova, ki je pokrila 18 tarč in Francozinja Justine Braisaz, ki je bila na strelišču brezhibna, sta se v zadnji krog podali skoraj z ramo ob rami, na koncu pa je tekaško precej močnejša Nemka prišla do zmage. Norvežanka Marte Olsbu, ki je startala kot sedma, je z dvema zgrešenima streloma osvojila tretje mesto.

21-letna Urška Poje, ki je prvič nastopila na zasledovalni tekmi, je s štirimi zgrešenimi streli osvojila 50. mesto, kar je njena najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu.

Anja Eržen v vetrovnih razmerah na strelišču ni bila natančna in je zgrešila kar devet tarč. Končala je na 58. mestu.

Glavni trener Tomaš Kos je slovenska nastopa ocenil takole ''Pri Anji so bili malo težji pogoji. Žal je že na prvem streljanju prišlo do dveh napak, res ni imela svojega dne. Urško lahko spet pohvalim, saj se je dobro znašla na strelišču, kot tudi v smučini. Naredila je en lep rezultat.''

12,5 km zasledovalno (M): * 1. M. FOURCADE FRA 30:12,2 (1) 2. J. FAK SLO +40,8 (2) 3. Q. FILLON MAILLE FRA 42,1 (2) 4. E.-H. SVENDSEN NOR 49,7 (3) 5. F. LINDSTRÖM ŠVE 50,2 (3) 6. L. BIRKELAND NOR 58,2 (1) 7. J. EBERHARD AVT 1:03,2 (3) 8. A. ŠIPULIN RUS 1:03,9 (2) 9. S. FOURCADE FRA 1:05,1 (1) 10. E. LESSER NEM 1:07,1 (6) ... 41. K. BAUER SLO 3:07,0 (4) 57. M. DRINOVEC SLO 6:23,2 (8) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

10 km zasledovalno (Ž): * 1. D. HERRMANN NEM 30:02,7 (2)

2. J. BRAISAZ FRA +25,8 (0) 3. M. OLSBU NOR 48,0 (2) 4. L. VITOZZI ITA 1:09,1 (1) 5. M. HAMMERSCHMIDT NEM 1:16,8 (2) 6. N. SKARDINO NEM 1:19,6 (0) 7. K. MÄKÄRAINEN FIN 1:28,9 (4) 8. V. HINZ NEM 1:29,1 (1) 9. O. PIDRUŠNA UKR 1:40,0 (1) 10. G. VIŠNJEVSKAJA KAZ 1:41,8 (1) ... 50. U. POJE SLO 5:02,4 (4)

58. A. ERŽEN SLO 7:10,6 (9) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupni vrstni red ženske (3/26): 1. J. BRAISAZ FRA 142 točk 2. D. HERRMANN NEM 138 3. N. SKARDINO BLR 127 4. S. SOLEMDAL NOR 119 5. J. DŽIMA UKR 116 Moški (3/26): 1. M. FOURCADE FRA 162 točki 2. Q. FILLON MAILLET FRA 131 3. J.-T. BOE NOR 118 4. E.-H. SVENDSEN NOR 116 5. J. FAK SLO 114 ... 32. K. BAUER SLO 31

T. O.