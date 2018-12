Jakov Fak za uvod tik pod zmagovalnim odrom

Preostali Slovenci ostali brez točk

6. december 2018 ob 07:58,

zadnji poseg: 6. december 2018 ob 11:53

Pokljuka - MMC RTV SLO

Jakov Fak je na prvi tekmi svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki osvojil četrto mesto na posamični preizkušnji na 20 km. Zmagal je Francoz Martin Fourcade.

Fak je zgrešil en strel in z minuto pribitka za zmagovalcem, ki je zadel vseh 20 tarč, zaostal za 34,4 sekunde. Tudi drugi in tretji sta bila na strelišču brezhibna. Ob bok Fourcadu sta na stopničke stopila Nemec Johannes Kühn (+4,2) in Avstrijec Simon Eder (19,7).

Fak je bil vseskozi v boju za vrhunsko uvrstitev. Po prvem streljanju je bil šesti, prav tako po drugem. Kot se je na koncu izkazalo, mu je stopničke ali celo zmago odvzelo tretje streljanje. Leže je zgrešil 14. strel in po minuti pribitka zaostanka do cilja ni več mogel nadoknaditi. V boju za četrto mesto je ugnal Nemca Simona Schemppa, ki je zgrešil zadnji strel.

Fak: Ni vse funkcioniralo, tako kot bi moralo

Fak takoj po tekmi ni bil zadovoljen ne s streljanjem ne s tekmo. "Imel sem občutek, da imam v teku precej težke noge. Po smuku so mi noge začele delati, ampak v prvem delu proge, ki je relativno valovit in brez kakšnega počitka, je bilo na 500 metrskem klancu kar težko. Danes ni funkcioniralo vse, tako kot bi moralo. Potem pa še tisti strel, ki dostikrat pomeni zmago ali precej slabšo uvrstitev. Ne glede na vse, sem poskušal danes iz sebe izvleči maksimum. Bilo je zadosti za dobro uvrstitev, a premalo za stopničke," je bil pred mikrofonom TV SLO samokritčen Fak. O usodnem strelu je še dodal: "Prehitro sigurno nisem ustrelil. Bil je malo narobe pomerjen strel. Enostavno druge razlage ni. Razmere na strelišču so stabilne od začetka."

Napaka s štartno številko ni bila usodna

Fourcade je kot edini izmed najboljši štartal v zadnji tretjini nastopajočih. Čeprav v teku ni bil med najhitrejšimi, je bil na strelišču neusmiljen. Ko je zadel 20. strel, je imel pred Kühnom 16 sekund naskoka, ki se je do konca precej stopil, a je bilo vseeno dovolj za njegovo 75. zmago v svetovnem pokalu. Z visoko štartno številko v francoskem taboru niso zadeli. "To je bila velika napaka. Pričakovali smo sneg, vsaj pet centimetrov. Zato moj pozen start. Ko sem danes videl, da je vse zmrznjeno, sem vedel, da je bila to najslabša odločitev. Nimaš kaj. Moraš se boriti z rokami, puško. Vesel sem, da sem bil dober na strelišču," je pojasnil 30-letnik.

Brez točk za preostale Slovence

Preostali Slovenci se niso uvrstili med dobitnike točk. Še najboljši je bil Rok Tršan na 56. mestu. Klemen Bauer je dobro začel, vendar ga je nato spet pokopalo slabo streljanje. Zgrešil je pet tarč. "Prve tekme si ne bom zapomnil za dolgo časa. Napake so se vrstile po streljanju stoje. To bi pripisal veliki nervozi, kljub temu da sem zelo izkušen, imam že kar nekaj nastopov tukaj na Pokljuki. Kakorkoli sem se skušal umiriti, mi ni uspelo. Ko je prisotna nervoza, se hitro zgodijo napake," je povedal Bauer.

Popoldne se bodo na 15-km progo podale Urška Poje, Polona Klemenčič in Lea Einfalt.

20 km (M): * 1. M. FOURCADE FRA 47:09,2 (0) 2. J. KÜHN NEM +4,2 (0) 3. S. EDER AVT 19,7 (0) 4. J. FAK SLO 34,4 (1) 5. S. SCHEMPP NEM 38,6 (1) 6. S. SEMENOV UKR 45,0 (0) 7. J.-T. BOE NOR 1:11,9 (3) 8. A. GUIGONNAT FRA 1:13,5 (1) 9. A. SAMUELSSON ŠVE 1:18,5 (2) 10. L.-H. BIRKELAND NOR 1:22,0 (1) ... 56. R. TRŠAN SLO 4:02,6 (2) 71. K. BAUER SLO 5:14,0 (5) 75. M. DOVŽAN SLO 5:43,3 (5) 92. M. DRINOVEC SLO 7:32,9 (5) * - zgrešeni streli/pribitek minute



POKLJUKA, spored

Četrtek ob 14.15:

Posamična tekma, 15 km (Ž)



Petek ob 14.15:

Šprint, 10 km (M)



Sobota ob 14.15:

Šprint, 7,5 km (Ž)



Nedelja ob 11.45:

Zasledovalna tekma, 12,5 km (M)



Ob 14.45:

Zasledovalna tekma, 10 km (Ž)

R. K.