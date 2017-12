Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Jakov Fak

25. december 2017 ob 10:09

Ljubljana - STA

Prvič v življenju sem začutil nek strah pred tekmo. Pred prvim svetovnim pokalom res nisem vedel, kam sodim. Obenem pa sem bil zelo vesel, da spet lahko tekmujem. To se je nekako poravnalo. Ko se je tekma začela, sem bil povsem sproščen.

Štiri ničle na prvi tekmi so mi dale zagon za naprej in pozneje nisem imel več slabih občutkov pred štartom, ampak le optimizem. Če sem zdrav, sem sposoben dosegati stopničke. Malo mi še manjka tako v streljanju kot teku, da bom prišel do ravni, ko bom lahko rekel, da sem sposoben tudi zmagati. Res vedno omenjam, da imam še rezerve, zlasti na podlagi analitičnih rezultatov in tudi na podlagi občutka.

Jakov Fak je eden najresnejših slovenskih kandidatov za olimpijsko medaljo. Po skoraj dveh letih mu je uspela izjemna vrnitev med najboljše na svetu, uvodne tri postaje svetovnega pokala je oddelal z odliko, pa čeprav ga je bilo na uvodu v sezono po enoletni odsotnosti zaradi bolezni prvič v življenju res strah pred tekmo, STA.

A. G.