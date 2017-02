Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Samantha Stosur je septembra 2011 zmagala na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jakupovićevo izločila nekdanja zmagovalka New Yorka

Dvoboj trajal več kot dve uri

2. februar 2017 ob 12:13

Tajpej - MMC RTV SLO

Dalila Jakupović se je v osmini finala teniškega WTA-turnirja v Tajpeju pomerila še z eno nekdanjo zmagovalko turnirja za grand slam, vendar je morala po ogorčenem boju priznati premoč Samanthi Stosur.

32-letna Avstralka, zmagovalka New Yorka leta 2011, je po dveh urah in 16 minutah slavila s 3:6, 7:5 in 6:3. V nepredvidljivem obračunu sta obe igralki svoj začetni udarec izgubili kar 13-krat.

V drugem nizu je Jakupovićeva, 156. igralka sveta, odvzela servis Stosurjevi in izenačila na 5:5, toda nato je izgubila naslednji dve igri. V odločilnem nizu je bil izid izenačen do 3:3, vendar je nato Stosurjeva unovčila izkušnje in se uvrstila v četrtfinale.

Stosurejeva, ki je na lestvici WTA na 23. mestu, se bo v četrtfinalu pomerila s Kitajko Pengovo.

Jakupovićeva je bila v prvem krogu s 7:6 in 6:3 boljša od Italijanke Francesce Schiavone, zmagovalke Roland Garrosa 2010.

TAJPEJ, osmina finala, tabela

(226.750 am. dolarjev, trda podlaga)



SVITOLINA (UKR/1) - HRADECKA (ČEŠ)

6:4, 7:5

JABEUR (TUN) - ROGERS (ZDA/7)

7:5, 6:2

MINELLA (LUKS) - GARCIA (FRA/3)

6:4, 6:4

ŽU (KIT) - NARA (JAP)

4:6, 6:1, 6:2

DOI (JAP/6) - OZAKI (JAP)

6:4, 6:3

ŠAFAROVA (ČEŠ) - SEVASTOVA (LAT/4)

6:2, 6:4

PENG (KIT) - SINIAKOVA (ČEŠ/5)

6:1, 6:3

STOSUR (AVS/2) - JAKUPOVIĆ (SLO)

3:6, 7:5, 6:3

ST. PETERBURG, osmina finala, tabela

(776.000 am. dolarjev, trda podlaga)



HALEP (ROM/1) - KONJUH (ROM)

6:4, 7:6

VIHLJANCEVA (RUS) - KASATKINA (RUS/8)

7:6, 6:2

MLADENOVIC (FRA) - V. WILLIAMS (ZDA/4)

6:3, 6:1

VINCI (ITA/6) - PETKOVIĆ (NEM)

6:4, 6:4

PUTINCEVA (KAZ) - BECK (NEM)

6:4, 6:0

KUZNECOVA (RUS/3) - GAVRILOVA (AVS)

6:1, 6:3

VESNINA (RUS/5) - CORNET (FRA)

2:6, 6:3, 6:3

CIBULKOVA (SLK/2) - VEKIĆ (HRV)

6:2, 6:2



R. K.