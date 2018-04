Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 12 glasov Ocenite to novico! Shamar Nicholson je v šestem nastopu dosegel prvi zadetek v Prvi ligi TS. Foto: Reuters Domžale bodo v prihodnjem krogu v nedeljo gostile Rudar. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Nicholson zagotovil Domža... Dodaj v

Jamajčan prinesel Domžalam novo zmago, Krško premagalo Gorico

Krčani zadeli z igralcem več

18. april 2018 ob 11:16,

zadnji poseg: 18. april 2018 ob 20:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Domžal so najuspešnejša ekipa spomladanskega dela državnega prvenstva. Niz brez poraza, ki traja že od oktobra, so nadaljevali na preloženi tekmi proti Celju, zmagali so z 1:0.

V 76. minuti je edini zadetek z glavo dosegel 21-letni Jamajčan Shamar Nicholson, ki se je v šestem nastopu v Prvi ligi TS prvič vpisal med strelce. Prvič je tudi dobil priložnost v začetni postavi.

Domžale za vodilno Olimpijo zaostajajo sedem točk, za Mariborom dve. Bile so v nizu enajstih zmag, preden so v soboto v Stožicah remizirale z Olimpijo (1:1). Tokrat so igrale brez kaznovanega Senijada Ibričića.

Vetrih zadel prečko

Prvi polčas je prinesel terensko pobudo gostiteljev in po nekaj priložnosti na obeh straneh, pri čemer so bili bližje zadetku domači nogometaši. Že v peti minuti je moral izvrstno posredovati celjski vratar Metod Jurhar, potem ko je sprožil Nicholson s 14 metrov.

V 14. in 28. minuti sta do strelov prišla še Agim Ibraimi, a je žogo poslal mimo gola, in Lovro Bizjak, ki je streljal prešibko. V 40. minuti je znova poskusil Ibraimi, spet pa je bil na mestu Jurhar. Najbližje zadetku so bili gostitelji v 38. minuti, ko je Amedej Vetrih iz bližine zadel prečko. V 41. minuti je po podaji z desne strani znova streljal Nicholson, a previsoko.

Na drugi strani so Celjani dvakrat resneje ogrozili vrata Ajdina Mulalića. V 24. minuti je v bližini gola do strela prišel Tadej Vidmajer, ki je žogo sicer usmeril proti vratom, a je bilo v strelu premalo moči, tako da jo je še pred golovo črto izbil Gaber Dobrovoljc. Pet minut pozneje je od daleč poskusil Lovro Cvek, izkazal se je domžalski čuvaj mreže.

Lupeta v sodnikovem dodatku zapravil priložnost

V uvodu drugega polčasa so Celjani zaigrali malce odločneje, a z izjemo prostega strela Tilna Pečnika, ki je sprožil s približno 20 metrov, niso posebej ogrozili Mulalića. Na drugi strani Domžalčani prav tako niso bili posebej nevarni. V 62. minuti je sicer iz obetavnega položaja Lovro Bizjak slabo streljal. Četrt ure pozneje pa so gostitelji povedli, ko je Nicholson zadel po podaji Petra Franjića z desne strani.

Do nove priložnosti so domači prišli v 89. minuti, ko je z več kot 25 metrov sprožil Bizjak, Jurhar pa se je izkazal. Na drugi strani je Lupeta že v sodnikovem dodatku dobil lepo podajo v kazenski prostor, vendar je žogo slabo sprejel, tako da je ostalo pri zmagi Domžal.

Balić v polno ob številčni prednosti

Krško je z 1:0 premagalo Gorico, v 82. minuti je zmagovalca po strelu iz kota iz bližine odločil Josip Balić. Gostje so od 67. minute igrali brez Matije Škarabota, ki je prejel drugi rumeni karton. Krčani bodo v soboto gostovali prav v Novi Gorici.

Prvi polčas gledalcem ni ponudil veliko užitkov, obe ekipi sta imeli po eno lepo priložnost. V 33. minuti je do strela iz bližine malce z desne strani prišel Luka Vekić, a žogo poslal mimo nasprotne vratnice. Pet minut zatem se je izkazal domači vratar Marko Zalokar po strelu Bedeja Osujija od daleč.

Kmalu po začetku drugega dela so imeli Krčani še eno priložnost, a je Grega Sorčan žogo odbil v kot, v 51. minuti pa je ujel žogo po strelu od daleč Luke Volariča. V 58. minuti so do lepe priložnosti prišli tudi Novogoričani, Dejan Žigon je neoviran streljal z devetih metrov, a žogo poslal čez vrata.

Preloženi tekmi:

DOMŽALE - CELJE 1:0 (0:0)

500; Nicholson 76.

Domžale: Mulalić, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Melnjak, Husmani, Ibraimi ( 72./Franjić ), Hodžić ( 61./Žužek), Vetrih, Bizjak, Nicholson ( 79./Rom).

Celje: Jurhar, Andrejašič ( 81./Travner), Stojinović , Džinić, Vidmajer, Cvek, Pišek, Lupeta, Pečnik ( 60./Lotrič), Požeg Vancaš, Vizinger ( 87./Kerin).

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)



KRŠKO - GORICA 1:0 (0:0)

300; Balić 82.

RK : Škarabot 67./Gorica

Krško: Zalokar, Šturm , Ejup, Krajcer, Kulinitš, Balić, Mujan ( 87./Hing-Glover), Volarič , Ogrinec, Mandić ( 90./Gorenc), Vekić ( 68./Škrbić).

Gorica: Sorčan, Škarabot , Jogan, Kavčič, Gregorič, Tešija, Kolenc ( 71./Grudina), Žigon , Osuji, Marinič ( 69./Curk), Burgić ( 78./Nagode).

Sodnik: Miran Bukovec (Lendava)

Lestvica:

OLIMPIJA 27 19 6 2 49:12 63

MARIBOR 27 17 7 3 53:20 58 DOMŽALE 27 17 5 5 59:21 56 RUDAR 27 13 4 10 40:34 43 CELJE 27 11 6 10 47:36 39 GORICA 27 9 4 14 26:41 31 KRŠKO 26 8 5 13 31:46 29 ALUMINIJ 26 5 7 14 29:48 22 ANKARAN HRVATINI 27 3 8 16 24:64 17 TRIGLAV 27 3 6 18 20:56 15

R. K., M. R.