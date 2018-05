James in Konjeniki v galopu do konferenčnega finala

Philadelphia ohranila upanje

8. maj 2018 ob 08:03

New York - MMC RTV SLO

LeBron James je popeljal Cavse še do enajste zmage v serijah končnice Vzhodne konference Lige NBA, odkar se je vrnil v Cleveland. Tokratna "metla" je še posebej sladka, saj je padel prvi nosilec Vzhoda Toronto.

Po mučenju v prvem krogu z Indiano so mnogi menili, da bo serija proti favoriziranemu Torontu labodji spev Clevelanda, toda najboljši košarkar na svetu je z eno izmed najučinkovitejših individualnih predstav v zgodovini lige poskrbel za četrti zaporedni konferenčni finale v prav toliko letih.

James se je tudi na četrti tekmi, ki jo je Cleveland dobil prepričljivo s 128:93, spogledoval s trojnim dvojčkom. Ob metu 12/19 je vknjižil 29 točk, 11 podaj in 8 skokov. V seriji je imel James povprečje 34 točk, 11,2 podaje in 8,2 skoka na tekmo. Raptorse je Cleveland izločil tretjo sezono zapored, ob tem jim je prizadejal deset zaporednih porazov.

"Raptorsi so pred sezono dobro sestavili in uravnotežili ekipo, ki bi lahko v končnici prišla zelo daleč. Vedel sem, da bo ta serija velik izziv za nas," je povedal James, ki je imel tokrat veliko pomoč soigralcev. Kevin Love je dosegel 23 točk, Kyle Korver 16, J. R. Smith 15 v gladki zmagi, ki se je nakazovala že ob polčasu, ko so Cavsi vodili za 16. "Moji soigralci so bili čudoviti. Na prvi tekmi sem igral grozno, a so me izvlekli. Oddolžil sem se jim z dobro igro v naslednjih obračunih," je dejal James.

Prvi strelec Toronta je bil Jonas Valančiunas z 18 točkami. Nemoč Kanadčanov je ponazoril namerni prekršek njihovega prvega strelca DeMarja DeRozana, po katerem je bil izključen v tretji četrtini. "Bolj so si želeli uspeha kot mi. Gre za psihološko stvar, ne košarkarsko. Ne da nismo hoteli zmagati, ampak frustracije so bile močnejše. Izgubili smo glavo," je priznal litovski center.

Šarić prvi strelec ob prvi zmagi Philadelphie

Nasprotnik Clevelanda v konferenčnem finalu še ni znan, saj je Philadelphia s 103:92 premagala Boston in zaostanek v seriji znižala na 1:3. Prvi strelec je bil Dario Šarić s 25 točkami, eden izmed junakov tekme pa T. J. McConnell, ki je drugič v sezoni začel srečanje v prvi peterki. Trenerju se je oddolžil z 19 točkami, 7 skoki in 5 podajami. V zadnji četrtini so navijači skandirali njegovo ime ob vsakem dotiku žoge. Joel Embiid je prispeval 15 točk in 13 skokov, Ben Simmons 19 točk in 13 skokov.

Najučinkovitejši pri Celticsih je bil Jayson Tatum z 20 točkami. Še nobenemu moštvu v zgodovini v 129 poskusih ni uspelo ujeti zaostanka 0:3 v zmagah.

Vzhodna konferenca, polfinale:

PHILADELPHIA (3) - BOSTON (2) (1:3)

103:92 (21:22, 26:21, 29:22, 27:27) Šarić 25 in 8 skokov, Simmons 19 in 13 skokov, McConnell 19, Embiid 15 in 13 skokov, Tatum 20, Morris 17, Smart 14, Rozier 11, Horford 10 in 10 skokov.

CLEVELAND (4) - Toronto (1) (4:0)

128:93 (30:26, 33:21, 37:25, 28:21)

James 29 (12/19 iz igre), 11 podaj in 8 skokov v 38 minutah, Love 23, Korver 16 (4/5 za tri), Smith 15 (6/6 iz igre, 3/3 za tri), Hill 12, Nance in Green po 8; Valančiunas 18, DeRozan in Miles po 13, Ibaka 12, Wright 10, Siakam 9.

Zahodna konferenca, polfinale:

Torek:

HOUSTON (1) - UTAH (5) (3:1)

GOLDEN STATE (2) - NEW ORLEANS (6) (3:1)

R. K.