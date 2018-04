James na sedmi tekmi nasul Indiani 45 točk - Cleveland v polfinalu s Torontom

Utah brez Rubia gostuje v Houstonu

29. april 2018 ob 19:00,

zadnji poseg: 29. april 2018 ob 21:53

Cleveland - MMC RTV SLO

LeBron James še ne gre na dopust. Na sedmi tekmi uvodnega kroga končnice Lige NBA je dosegel kar 45 točk, Cleveland pa je premagal Indiano s 105:101.

Cavaliersi so dobili izjemno napeto serijo s 4:3 v zmagah in se bodo v konferenčnem polfinalu pomerili s Torontom, ki je izločil Washington s 4:2 v zmagah.

33-letni James ostaja neporažen v prvem krogu končnice, a tokrat je moral iz sebe iztisniti vso energijo. Na parketu je bil kar 43 minut in ob koncu tretje četrtine je moral v garderobo, saj je začutil krče. Tokrat so se izkazali tudi njegovi soigralci, Tristan Thompson je prispeval 15 točk in 10 skokov. To je bila ena njegovih najboljših predstav v sezoni.

Po koncu se je James objel z Victorjem Oladipom na sredini parketa. Motor igre Pacersov je dosegel 30 točk in 12 skokov, Darren Collison jih je dodal 23.

Udaren uvod Jamesa

Pacersi so v petek dobili šesto tekmo kar s 121:87, v Quicken Loans Areni pa so začeli slabo. James je udarno odprl srečanje, dvakrat je uspešno polagal, nato pa je Love zadel trojko za 9:2. Nate McMillan je moral po štirih minutah igre vzeti minuto odmora. Gostitelji so na krilih Jamesa (13 točk v uvodni četrtini) leteli po parketu in po 12 minutah igre je na semaforju pisalo 31:19.

Na začetku druge četrtine so Pacersi z delnim izidom 10:0 ujeli pravi ritem (35:31). James je imel vedno pripravljen pravi odgovor, s sedmimi zaporednimi točkami je povišal prednost Cavaliersov na 51:37 tri minute pred odmorom. V prvem polčasu je prispeval kar 26 točk, Cleveland pa je imel lepo prednost (54:43).

Indiana do preobrata v tretji četrtini

V tretji četrtini se je Indiana le razigrala. Z delnim izidom 15:2 je celo prevzela vodstvo. Blestel je Oladipo, Thaddeius Young in Bojan Bogdanović pa sta bila natančna izza črte. James je najprej podal do J. R. Smitha, ki je zadel trojko, nato pa je bil še sam dvakrat natančen z razdalje in Clevelandu je uspelo zadržati minimalno prednost (76:74).



Hill in Love povišala prednost, ko je LeBron sedel

Trener Clevelanda Tyronn Lue je moral spočiti Jamesa na začetku zadnje četrtine. Takrat so na sceno stopili njegovi soigralci. George Hill, ki se je vrnil po poškodbi, je zadel tri proste mete, nato pa je Love s trojko povišal na 82:74. Pacersi kar tri minute niso dosegli niti točke in ob vrnitvi Jamesa na parket je prednost Cavaliersov narasla na 86:78. V zadnjih osmih minutah se Indiana ni več nevarno približala, Oladipo ni imel razigranih soigralcev, večino akcij je končal sam.

Začel se je polfinale Zahoda med Houstonom in Utahom. Košarkarji Utaha, kjer je pomočnik glavnega trenerja Quina Snyderja nekdanji selektor slovenskih košarkarjev Igor Kokoškov, bodo najmanj na prvi tekmi igrali brez poškodovanega Rickyja Rubia, ki bi bil lahko odsoten tudi več kot 10 dni. Na zadnji tekmi z Oklahomo si je pretegnil vez v levem podkolenskem zgibu.

Vzhodna konferenca, 1. krog:

CLEVELAND (4) - Indiana (5) 4:3

105:101 (31:19, 23:24, 22:31, 29:24)

James 45 (16/25 iz igre, 2/3 za tri), 9 skokov, 7 podaj in 4 ukradene žoge v 43 minutah, Thompson 15 in 10 skokov, Love 14 (4/7 za tri), Hill in Smith po 11, Green 5, Korver 3, Nance 1; Oladipo 30 (10/21 iz igre, 4/9 za tri) in 12 skokov, Collison 23, Young 14 in 10 skokov, Sabonis 10, Stephenson in Turner po 8, Joseph in Bogdanović po 3, Booker 2.

Že odigrano:

BOSTON (2) - Milwaukee (7) 4:3

Washington (8) - TORONTO (1) 2:4



PHILADELPHIA (3) - Miami (6) 4:1

Zahodna konferenca, polfinale:



Danes ob 21.30:

HOUSTON (1) - UTAH (5) 0:0



Torek:

GOLDEN STATE (2) - NEW ORLEANS (6) 1:0

Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

