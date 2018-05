James ob sireni popeljal svojo konjenico na prag finala konference

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 14 glasov Ocenite to novico! Toronto še naprej brez odgovora, kako ustaviti LeBrona Jamesa. Foto: Reuters Po odločilnem košu so na Jamesa takole planili soigralci. Foto: Reuters Pri Torontu so manjkali koši DeMarja DeRozana, ki je prispeval le 8 točk. Foto: Reuters Al Horford je bil mož odločitve v Philadelphii. Foto: Reuters Joel Embiid se je izkazal z 22 točkami in 19 skoki, a to ni bilo dovolj za zmago. Foto: Reuters Dodaj v

6. maj 2018 ob 07:09

Cleveland,Philadelphia - MMC RTV SLO

LeBron James nadaljuje izvrstne predstave. Odločil je tretjo tekmo polfinala Vzhoda, ko je Cleveland s 105:103 premagal Toronto. Boston je po podaljšku slavil v Philadelphii (98:101).

Cavaliersi in Celticsi vodijo s 3:0 in so le še zmago oddaljeni od ponovitve lanskega finala Vzhodne konference, v katerem so Konjeniki slavil s 4:1. Priložnost za četrto zmago bodo imeli v ponedeljek.

"Če je izid izenačen ali če zaostajamo za točko, jaz živim za takšne trenutke," je po tekmi dejal James, ki je odločil rezultat ob pisku sirene. Osem sekund je v Quicken Loans Areni ostalo Clevelandu za napad, potem ko je novinec OG Anunoby izza črte izenačil na 103:103, s čimer je izničil domačo prednost 14 točk pred zadnjo četrtino. Prvi zvezdnik lige je takoj dobil žogo, stekel prek celega igrišča, mimo Anunobyja in z leve strani s "floaterjem" od table zadel za četrto zaporedno zmago v končnici.

"V zaključku tekme samo dajte žogo Bronu," je povedal trener Cavsov Tyronn Lue. James je srečanje končal z 38 točkami, 21 jih je ob 16 skokih dodal Kevin Love, 18 pa Kyle Korver, ki je po srečanju spregovoril o Jamesu: "Že pred časom sem ostal brez besede. Neštetokrat sem ga na treningih videl, ko meče takšne mete, ko se malce šali. Zakaj? Da zmaga tekmo v končnici. Neverjetna akcija - in znova mu je uspelo. V ključnih trenutkih je že vso sezono izjemen."

Petič v končnici je James v svoji karieri odločil tekmo ob sireni, drugič v tej sezoni. Položaj, s katerega je zadel tokrat, je bil verjetno najtežji do zdaj. "To je zelo težko. Ne poskušajte tega doma," je v šali pristavil LeBron, za katerega Toronto, najboljša ekipa rednega dela Vzhoda, še naprej ne najde prave obrambe. V treh obračunih Raptorsov z Jamesom v končnici je razmerje zmag 11:2. Prvi gostujoči strelec je bil s 27 točkami Kyle Lowry.

Tudi v Philadelphii je bilo zelo razburljivo, odločitev pa je padla šele po podaljšku. Boston je v Wells Fargo Centru vodil z 89:87, ko je do konca ostalo še 1,7 sekunde. Žogo je iz avta izvajal Ben Simmons, ki je podal Marcu Belinelliju, italijanski ostrostrelec pa je vrgel z obrata in povsem iz kota ter izsilil podaljšek. Tudi petminutni dodatek je bil odločen v zadnjih sekundah, tokratni junak pa je bil gostujoči Al Horford.

Najprej mu je Marcus Morris iz avta prek Roberta Covingtona podal pod koš, center iz Dominikanske republike pa je prek krila Sixersov zadel za 99:98. Ob tem je bila morda narejena še osebna napaka, vendar so sodniške piščalke ostale neme. Na drugi strani je nato ob polovici igrišča avt izvajal Simmons. Glavni kandidat za novinca leta je podal Joelu Embiidu, vendar je izvrstno reagiral Horford, ki je bil nepopustljiv in se je dokopal do žoge, nato pa med omenjenima košarkarjema izsilil osebno napako.

Zadel je oba prosta meta za 101:98. Simmons je tri sekunde pred koncem izpod koša podal na sredino do Belinellija, ki je prišel še do meta za tri, s čimer bi izsilil nov podaljšek, toda bil je nenatančen. "To so takšni trenutki, v katerih kot košarkar želiš biti," je dejal Horford, ki je k zmagi prispeval 13 točk. Prvi strelec Bostona je bil izvrstni novinec Jayson Tatum s 24, 18 jih je dodal Terry Rozier.Embiid je bil z 22 najboljši v domači vrsti, ob tem pa je zbral še 19 skokov. 18 točk je dal J. J. Redick, Simmons pa 16.

Vzhodna konferenca, polfinale:

PHILADELPHIA (3) - BOSTON (2) 0:3

98:101 (20:19, 31:29, 17:21, 21:20) - po podaljšku

Embiid 22 in 19 skokov, Redick 18, Simmons 16, 8 skokov in 8 podaj, Ilyasova 14, Belinelli 12, Šarić 11; Tatum 24, Rozier 18, Brown 16, Horford 13, Smart in Morris po 9, Baynes 7 in 10 skokov.

CLEVELAND (4) - TORONTO (1) 3:0

105:103 (24:19, 31:21, 24:24, 26:38)

James 38 (14/26 iz igre), 7 podaj in 6 skokov v 41 minutah, Love 21 in 16 skokov, Korver 18 (4/6 za tri), Hill 12, Green 11; Lowry 27, Anunoby 18, Miles 13, Ibaka 11, Valančiunas 10 in 11 skokov.

Zahodna konferenca, polfinale, nedelja:

NEW ORLEANS (6) - GOLDEN STATE (2) 1:2



UTAH (5) - HOUSTON (1) 1:2



V krepkem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Tilen Jamnik