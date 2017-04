Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! LeBron James in Paul George bosta v središču pozornosti že v soboto na prvi tekmi. Foto: Reuters Tyronn Lue je lani prevzel ekipo 22. januarja, pet mesecev zatem pa se je veselil naslova prvaka. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

James pred končnico: Imamo lepo priložnost, da znova postanemo prvaki

Izjemna predstava Georga na zadnji medsebojni tekmi

14. april 2017 ob 18:58

Cleveland - MMC RTV SLO

LeBron James v soboto začenja lov na sedmi zaporedni finale Lige NBA. Po zelo slabemu zaključku rednega dela sezone je prepričan, da bo Cleveland pravi obraz prikazal že v seriji proti Indiani.

Branilci naslova so od 1. marca do konca rednega dela sezone dosegli le deset zmag, doživeli pa so kar 14 porazov. Prvo mesto po koncu rednega dela sezone ja tako pripadlo Bostonu.

"Imamo lepo priložnost, da znova postanemo prvaki. V končnici je treba iti korak za korakom. Vse skupaj se začenja s prvo tekmo proti Indiani. Na takih tekmah moramo igrati zelo pametno, treba se je držati načrta pred srečanjem. V rednem delu sezone smo imeli veliko težav, precej je bilo poškodb, doživeli smo tudi nekaj popolnoma nepotrebnih porazov. Še vedno smo v dobrem položaju in lahko znova naredimo nekaj velikega," je poudaril MVP finala Lige NBA v lanski sezoni, ko je Cleveland prvič v zgodovini kluba osvojil naslov, potem ko je nadomestil zaostanek z 1:3 v zmagah proti Golden Statu.

V končnici ima vedno pravi odgovor

"Vedno imam pravi odgovor na tekmah končnice. Seveda ne bom govoril o razlogih za moj optimizem, a imam občutek, da imamo sijajno priložnost, da gremo znova vse do konca," je dodal najmlajši igralec v zgodovini, ki je presegel 28.000 točk v karieri. V sedmih finalnih nastopih je osvojil tri prstane (dva z Miamijem in enega s Clevelandom).

32-letnik iz Akrona v Ohiu pozna recept za naslov: "O rednem delu sezone nima smisla izgubljati besed, ni potrebno delati globjih analiz. To le pobira energijo, ki jo potrebujemo v končnici. Treba je imeti spočita telesa in bistre misli."

Lue pravilno previdel, da se bodo srečali s Pacersi

Trener Tyronn Lue je že ves teden analiziral igro Pacersov, saj je predvidel, da se bodo srečali v prvem krogu končnice. "Pred tednom dni sem pogledal razpored tekem do konca sezone in predvidel sem, da bo Inidana sedma, Chicago pa osmi. Vse sem imel že pripravljeno na prvem treningu pred končnico in zelo dobro se zavedamo njihovih prednosti in slabosti," je pojasnil trener Clevelanda, ki je moštvo prevzuel sredi lanske sezone in ga popeljal do naslova.

Paul George je Cavaliersom nasul kar 43 točk, ob tem pa dodal še devet skokov in devet podaj na zadnji medsebojni tekmi v Quicken Loans Areni, ko je bil Cleveland boljši s 135:130 po dveh podaljških.

"Zelo dobro poznamo Georga, res je izjemen igralec in bo tudi v tej seriji dosegel veliko točk. Zagotovo bomo menjali igralce v obrambi, saj lahko doseže prek 30 točk na vsaki tekmi. Pomembno je, da se ostali igralci C. J. Miles, Monta Ellis, Aaron Brooks in Lance Stephenson ne razigrajo," je še dodal Lue.

VZHOD, sobota:

CLEVELAND (2) - INDIANA (7)

TORONTO (3) - MILWAUKEE (6)



Nedelja:

BOSTON (1) - CHICAGO (8)

WASHINGHTON (4) - ATLANTA (5)



ZAHOD, sobota:

SAN ANTONIO (2) - MEMPHIS (7)

LA CLIPPERS (4) - UTAH (5)



Nedelja:

GOLDEN STATE (1) - PORTLAND (8)

HOUSTON (3) - OKLAHOMA (6)



Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.