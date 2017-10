Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! LeBron James je iz igre metal 8/13. Foto: Reuters Dodaj v

James prvič na parketu, Udrih spet obsedel ob njem

18 točk Markkanena

11. oktober 2017 ob 11:58

New York - MMC RTV SLO

Do začetka Lige NBA je le še teden dni, v pripravljanjih tekmah je sploh prvič zaigral LeBron James, ki pa ni mogel preprečiti še četrtega poraza Clevelanda.

Caveliersi so pred svojimi gledalci klonili pred Chicagom s 108:94 in so v predsezono še vedno brez zmage. LeBron James je v pol ure dosegel 17 točk, Derrick Rose pa jih je dodal 13.

Pri zmagovalcih je blestel Justin Holiday, ki je dosegel dvojnega dvojčka (28 točk in 11 skokov). Svojo priložnost je dobro unovčil Finec Lauri Markkanen, ki je bil z 18 točkami drugi strelec tekme.

Toronto je pred svojimi gledalci brez težav premagal Detroit s 116:94. Raptorsi so dobili prav vse četrtine. Največ točk je dosegel C. J. Miles (19). Pri Pistonsih velja izpostaviti rezervista Isha Smitha, ki se je ustavil pri 22 točkah. Beno Udrih je spet obsedel na klopi.

Noč na sredo je postregla tudi mednarodno tekmo - Indiana je premagala Maccabi Haifo s 108:89. Pri Pacersih je bilo sedem košarkarjev dvoštevilčnih, največ točk je dosegel Victor Oladipo (18).

