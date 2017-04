James rešil Cleveland iz rekordnega zaostanka

Memphis znižal zaostanek

21. april 2017 ob 08:08

New York - MMC RTV SLO

Cleveland je le še eno zmago oddaljen od preboja v drugi krog končnice Lige NBA. Pri gostujoči zmagi nad Indiano (119:114) je spet kraljeval LeBron James.

Cavaliersi so ob polčasu zaostajali kar za 25 točk (74:49), a so po zaslugi LeBrona Jamesa hitro topili zaostanek. Štirikratni MVP sezone je dosegel trojni dvojček (41 točk, 13 skokov in 12 podaj). V končnici je zdaj dosegel 5.669 točk, s čimer je na tretjem mestu prehitel Kobeja Bryanta (5.640).

Popravljen rekord Baltimora iz leta 1948

"Vedeli smo, da na začetku tekme ne bo lahko, a niti slučajno nisem pričakoval, da se bomo znašli v tako težkem položaju. Ob polčasu sem se zazrl v soigralce in jim govoril, da moramo narediti nekaj dobrih potez v obrambi," je dogodke opisoval James. Na koncu je Clevelandu uspelo zmagati po največjem zaostanku ob polčasu v zgodovini končnice. Predtem je po 24 minutah največji zaostanek uspelo izbrisati Baltimoru, ki je leta 1948 po polovici tekme proti Philadelphii zaostajal za 21 točk, a nato vseeno zmagal.

20. zaporedna zmaga

To je za Jamesa tudi 20. zaporedna zmaga v prvem krogu končnice. S tem dosežkom se lahko pohvalijo le še trije igralci LA Lakersov Michael Cooper, Magic Johnson in James Worthy. "Ne glede na to, kdo stoji ob meni na parketu, vedno želim pomagati soigralcem. Ne želim biti le najboljši LeBron, ampak želim zmagovati, zato igram to igro," je še dodal James.

Conley obdržal Memphis v igri

Memphis je ugnal San Antonio s 105:94 in s tem ostaja v igri za preboj med najboljših osem, saj je izid v zmagah zmanjšal na 2:1. Mike Conley je dosegel 24 točk in podelil osem podaj.

Bucksi že prvo četrtino dobili za 20 točk

V noči na petek je najbolj zanesljivo slavil Milwaukee, ki je Toronto premagal s 104:77. Bucksi so tekmo začeli na visokih obratih in že uvodno četrtino dobili z 32:12 in prednosti niso več izpustili iz rok.

Liga NBA, končnica, 1. krog, vzhod:

INDIANA (7) - CLEVELAND (2) - 0:3

114:119 (37:27, 37:22, 17:35, 23:35)

George 36, 15 skokov in 9 podaj, Teague 15, Stephenson 13; James 41, 13 skokov in 12 podaj, Love, Irving, Smith in Frye po 13, Korver 12.

MILWAUKEE (6) - TORONTO (3) - 2:1

104:77 (32:12, 25:18, 21:16, 26:31)

Middleton 20, Antetokounmpo 19, Monroe 16; Lowry in Wright po 13.

Petek:

CHICAGO (8) - BOSTON (1) - 2:0

Sobota:

ATLANTA (5) - WASHINGHTON (4) - 0:2



Zahod:

MEMPHIS (7) - SAN ANTONIO (2) - 1:2

105:94 (21:21, 29:25, 31:17, 24:31)

Conley 23, Randolph in Gasol po 21, Ennis II 12; Leonard 18, Aldridge 16 in 11 skokov, Anderson 15.

Petek:

OKLAHOMA (6) - HOUSTON (3) - 0:2

UTAH (5) - LA CLIPPERS (5) - 1:1

Sobota:

PORTLAND (8) - GOLDEN STATE (1) - 0:2

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage.

S. J.