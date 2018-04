Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 6 glasov Ocenite to novico! LeBron James je znova rešil Cleveland iz zagate. Foto: Reuters Takšne stvari počne vsak večer. Zato je najboljši košarkar na svetu. Kevin Love o LeBronu Jamesu Takole je James ob sireni prinesel zmago Clevelandu, ki je v seriji z Indiano povedel s 3:2. Foto: Reuters Igralec večera v Ligi NBA je bil sicer Russell Westbrook, ki je ob zmagi Oklahome Cityja nad Utahom (107:99) dosegel 45 točk in zbral 15 skokov. Paul George jih je dodal še 34, Carmelo Anthony zgolj sedem. Foto: Reuters Dodaj v

James zadel ob sireni in rešil Cleveland

Oklahoma City stopila zaostanek za Utahom

26. april 2018 ob 07:34

Cleveland - MMC RTV SLO

Košarkarjem Clevelanda je v noči na četrtek uspelo dobiti peto tekmo 1. kroga končnice Lige NBA proti Indiani. LeBron James je ob sireni zadel za zmago z 98:95.

Indiana se je v tej seriji izkazala za zelo trd oreh. Že v prvi četrtini so gostje iz Indianapolisa povedli za 10 točk, ko je Domantas Sabonis položil žogo skozi obroč za 15:25, a so se gostitelji v drugi četrtini vrnili. Vseeno so nato v zaključku prvega polčasa spet popustili in na odmor odšli z zaostankom sedmih točk (49:56).

Sledil je preobrat, po katerem so Cavaliersi povedli za 12 (78:66), a tudi to ni bilo dovolj za mirnejše nadaljevanje. Indiana ni vrgla puške v koruzo, s čvrsto obrambo in mirno roko so varovanci Nata McMillana pridno topili zaostanek, Sabonis je 33 sekund pred koncem rednega dela s polrazdalje izenačil na 95:95.

Sledil je vroč zaključek tekme, v katerem je James najprej blokiral polaganje Victorja Oladipa, nato pa v naslednjem napadu z metom za tri točke prek Thaddeusa Younga ob sireni odločil obračun. "Takšne stvari počne vsak večer. Zato je najboljši košarkar na svetu," je o Jamesu po tekmi dejal soigralec Kevin Love.

James je bil tudi z naskokom prvo ime srečanja, dosegel je 44 točk (met iz igre 12/24) in zbral 10 skokov, Kyle Korver jih je dodal 19, Kevin Love ob 10 skokih še 11 točk. Pri Indiani je 22 točk zbral Sabonis, Young 16, Oladipo ob skromnem metu iz igre (2/15) zgolj 12.

Liga NBA, končnica, 1. krog

Vzhodna konferenca:

TORONTO (1) - WASHINGTON (8) 3:2

108:98 (23:24, 25:23, 31:31, 29:20)

DeRozan 32, Wright 18, Lowry 17 in 10 podaj, Valančiunas 14 in 13 skokov; Wall 26, Beal 20, Oubre jr. 14, Gortat 10 in 12 skokov.

CLEVELAND (4) - INDIANA (5) 3:2

98:95 (23:25, 26:31, 32:17, 17:22)

James 44 in 10 skokov, Korver 19, Love 11 in 10 skokov; Sabonis 22, Young 16, Oladipo (12 skokov) in Stephenson po 12, Bogdanović 11.

Petek:

MILWAUKEE (7) - BOSTON (2) 2:3

Že odigrano:

PHILADELPHIA (3) - Miami (6) 4:1

Zahodna konferenca:

HOUSTON (1) - Minnesota (8) 4:1

122:104 (25:26, 30:33, 30:15, 37:30)

Capela 26 in 15 skokov, Harden 24 in 12 podaj, Gordon 19, Ariza 16, Tucker 15, Paul 12; Towns 23 in 14 skokov, Crawford 20, Teague 17, Wiggins 14, Rose 12.

OKLAHOMA CITY (4) - UTAH (5) 2:3

107:99 (29:34, 12:22, 37:22, 29:21)

Westbrook 45 in 15 skokov, George 34, Anthony 7; Crowder 27, Mitchell 23, Ingles 16, Gobert 11 in 10 skokov.

Že odigrano:

NEW ORLEANS (6) - Portland (3) 4:0

GOLDEN STATE (2) - San Antonio (7) 4:1

V krepkem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

M. L.