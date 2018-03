Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 7 glasov Ocenite to novico! LeBron James je 33 točkam dodal 12 skokov in 12 podaj ter izničil rekord kariere Denzla Valentina, ki je za Chicago ob metu za tri 8/11 dosegel 34 točk. Foto: Reuters LaMarcus Aldridge je bil z 39 točkami prvi strelec San Antonia, izkazal pa se je tudi v nekaterih obrambnih akcijah. Foto: Reuters Dodaj v

Jamesu uspel že 70. trojni dvojček v karieri

Chicago kljub zaostanku 17 točk ogrožal zmago Clevelanda

18. marec 2018 ob 07:54

Chicago - MMC RTV SLO

LeBron James je ob zmagi Clevelanda nad Chicagom (114:109) postal šesti igralec v zgodovini Lige NBA, ki mu je uspelo doseči 70 trojnih dvojčkov.

James je 33 točkam (iz igre 15/26) dodal še po 12 skokov in podaj. Jeff Green je prispeval 21 točk, Jordan Clarkson 19. V drugem polčasu, ko trenerja Tyronna Luea zaradi bolezni ni bilo na klopi, je Cleveland zapravil prednost 17 točk (69:52), ki jo je imel ob polčasu. Dobre štiri minute pred koncem je Chicago izenačil na 99, Cleveland pa je odgovoril s šestimi zaporednimi točkami, pri čemer je prvi koš v tem nizu dosegel James. Chicago je z dvema trojkama spet izenačil, nato je v enem napadu štiri točke dosegel Clarkson. Denzel Valentine je za Chicago ob metu za tri 8/11 dosegel 34 točk, kar je njegov rekord kariere.

Ob Jamesu je le še pet igralcev v Ligi NBA doseglo vsaj 70 trojnih dvojčkov: - Oscar Robertson (181),

- Magic Johnson (138),

- Jason Kidd (107),

- Russell Westbrook (101),

- Wilt Chamberlain (78).

Harden popeljal Houston do nove zmage

Houston je bil s 107:101 boljši od New Orleansa. James Harden se je izkazal z 32 točkami in 11 skoki. To je že 21. zmaga najboljše ekipe letošnje NBA-sezone v zadnjih 22 tekmah. Golden State si je ob zmagi nad Phoenixom (124:109) odločilno prednost priboril z delnim izidom 16:2 (v tem nizu je blestel Andre Iguodala) v tretji četrtini. Quinn Cook (28) in Nick Young (20) sta dobro nadomestila poškodovana Stephena Curryja and Klayja Thompsona. San Antonio je prvič po decembru zmagal tretjič zapored, za uspeh proti Minnesoti (117:101) je bil najzaslužnejši LaMarcus Aldridge z 39 točkami in 10 skoki.

Portland in Utah nadaljevala uspešen niz

Memphis je le končal niz 19 tekem brez zmage, potem ko je s 101:94 ugnal Denver. Dillon Brooks je dosegel 24 points, Tyreke Evans 20 točk in sedem podaj. Nikola Jokić je bil prvi strelec pri gostih, 17 točkam je dodal še 12 skokov. Portland je niz zmag nadaljeval na tekmi proti Detroitu (100:87). Za dvanajsti zaporedni uspeh je Damian Lillard zbral 24 točk, osem podaj in sedem skokov. Tudi Utah je v zmagovitem nizu. Za deveto zaporedno zmago, tokrat je "padel" Sacramento (103:97), je Donovan Mitchell prispeval 28 točk, Rudy Gobert pa 22 točk in 13 skokov. Giannis Antetokounmpo (33 točk, 12 skokov) je Milwaukee popeljal do zmage nad Atlanto s 122:117.

Liga NBA, tekme 17. marca:

MILWAUKEE - ATLANTA 122:117

Antetokounmpo 33 točk in 12 skokov, Middleton 23; Waller-Prince 38.

WASHINGTON - INDIANA 109:102

Beal 19, Gortat 18; Stephenson 25, Oladipo 18.

NEW ORLEANS - HOUSTON 101:107

Davis 26, Holiday 19; Harden 32 točk, 11 skokov in 8 podaj, Paul 21, Ariza 17

BROOKLYN - DALLAS 114:106

Hollis-Jefferson 23, Russell 22; Smith 21, Powell 18.

CHICAGO - CLEVELAND 109:114

Valentine 34, Portis 15; James 33 točk, 12 skokov in 12 podaj, Green 21.

NEW YORK - CHARLOTTE 124:101

Hardaway 25, Ntilikina 15; Bacon 15.

MEMPHIS - DENVER 101:94

Brooks 24, Evans 20; Jokić 17, Murray 16.

SAN ANTONIO - MINNESOTA 117:101

Aldridge 39 točk (iz igre 14/22) in 10 skokov, Gay 14; Towns 23, Wiggins 21.

PHOENIX - GOLDEN STATE 109:124

Jackson 36; Cook 28, Green 25, Young 20

UTAH - SACRAMENTO 103:97

Mitchell 28, Gobert 22; Hield 23.

PORTLAND - DETROIT 100:87

Tekme 18. marca:

TORONTO - OKLAHOMA CITY

NEW ORLEANS - BOSTON

MINNESOTA - HOUSTON

LA CLIPPERS - PORTLAND

Lestvica - Vzhodna konferenca TORONTO RAPTORS 69 52 17 75,4 BOSTON CELTICS 69 47 22 68,1 CLEVELAND CAVALIERS 69 40 29 58,0 WASHINGTON WIZARDS 70 40 30 57,1 INDIANA PACERS 70 40 30 57,1 PHILADELPHIA 76ERS 68 38 30 55,9 MILWAUKEE BUCKS 69 37 32 53,6 MIAMI HEAT 70 37 33 52,9 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 69 30 39 43,5 CHARLOTTE HORNETS 70 30 40 42,9 NEW YORK KNICKS 70 25 45 35,7 CHICAGO BULLS 69 24 45 34,8 BROOKLYN NETS 70 22 48 31,4 ORLANDO MAGIC 70 21 49 30,0 ATLANTA HAWKS 70 20 50 28,6 Zahodna konferenca: HOUSTON ROCKETS 69 55 14 79,7 GOLDEN STATE WARRIORS 70 53 17 75,7 PORTLAND TRAIL BLAZERS 69 43 26 62,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 71 42 29 59,2 UTAH JAZZ 70 40 30 57,1 MINNESOTA TIMBERWOLVES 70 40 30 57,1 SAN ANTONIO SPURS 70 40 30 57,1 NEW ORLEANS PELICANS 69 39 30 56,5 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 68 37 31 54,4 DENVER NUGGETS 70 38 32 54,3 LOS ANGELES LAKERS 69 31 38 44,9 SACRAMENTO KINGS 71 23 48 32,4 DALLAS MAVERICKS 70 22 48 31,4 MEMPHIS GRIZZLIES 69 19 50 27,5 PHOENIX SUNS 71 19 52 26,8

