Jan Oblak v igri za prestižno nagrado

Zmagovalci bodo znani 24. avgusta

4. avgust 2017 ob 12:45

Nyon - MMC RTV SLO

Uefa je objavila seznam kandidatov za najboljše igralce v lanski sezoni Lige prvakov, med nominiranci je tudi Jan Oblak.

Čuvaj mreže Atletica Madrida je predlagan za najboljšega vratarja. Njegova tekmeca sta Gianluigi Buffon (Juventus) in Manuel Neuer (Bayern München).

Predlagani za najboljšega branilca so Leonardo Bonucci (Juventus), Marcelo in Sergio Ramos (oba Real Madrid). Iz Reala prihajajo vsi nominirani vezisti: Casemiro, Toni Kroos in Luka Modrić. V igri za najboljšega napadalca pa so Paulo Dybala (Juventus), Lionel Messi (Barcelona) in Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Nagrade bodo podeljene 24. avgusta, ko bo opravljen žreb za skupinski del Lige prvakov.

S. J.