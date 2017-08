Jan Polanc tudi na Vuelti meri na etapno zmago

Kapetana arabske ekipe bosta Meintjes in Costa

18. avgust 2017 ob 08:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jan Polanc je prepričan, da bo imel na letošnji Dirki po Španiji dovolj priložnosti za kakšen beg in za ponovitev uspeha z letošnjega Gira, čeprav bo imela ekipa UAE Emirates dva kapetana, za katera bo moral delati.

V soboto se bo v Nimesu v Franciji začela 72. Dirka po Španiji, zadnja od treh tritedenskih dirk letošnje sezone. Jan Polanc, debitant na Vuelti, bo poskušal po Borutu Božiču (2009) postati drugi Slovenec z etapno zmago na Vuelti.

"Grem s ciljem, da skušam kakšno etapo iti v beg in doseči kakšno zmago ali vidnejši rezultat. Imamo dva kapetana v ekipi, zanju se bo vsaj od začetka delalo," je povedal Polanc, ki trase letošnje dirke nima tako dobro naštudirane, kot je imel traso Dirke po Italije, kjer je ob zmagi na vzponu na Etno osupnil kolesarsko javnost.

"Nisem tako podrobno pregledal etap. Veliko etap je s ciljem na klanec. To je znano za Vuelto, da je več gorskih kot sprinterskih etap. Priložnosti bo dovolj. Sploh če bom dirkal na etape in se mi ne bo treba osredotočiti na generalno uvrstitev. Skušal bom prihraniti moči in iti kakšno etapo v beg," je povedal 25-letni kolesar iz Britofa.

Njegova ekipa UAE Emirates je poleg Polanca med deveterico imenovala tudi Mateja Mohoriča. Slovenca bosta predvsem v vlogi pomočnika kapetanoma Južnoafričanu Louisu Meintjesu in Portugalcu Ruiju Costi.

Tekmovalni ritem je Polanc lovil prejšnji teden na dirki BinckBank (Eneco Tour), vendar pravih odgovorov, kako je pripravljen, nima. "Težko je reči, kako sem pripravljen. Bili smo v San Pellegrinu na višinskih pripravah v juliju med Dirko po Franciji. Vmes sem bil doma, prejšnji teden sem vozil Eneco. Šel sem tja, da dobim tekmovalni ritem."

Spored etap km 19. 8.: Nimes, mošt. kronometer 13,7 20. 8.: Nimes-Gruissan 203,4 21. 8.: Prades Confluent Canigo-Andorra 158,5 22. 8.: Escaldes Engordany-Tarragona 198,2 23. 8.: Benicassim-Alcossebre 175,7 24. 8.: Villarreal-Sagunt 204,4 25. 8.: Lliria-Cuenca 207 26. 8.: Hellin-Xorret de Cati 199,5 27. 8.: Orihuela-Cumbre del Sol 174 28. 8.: prost dan 29. 8.: Caravaca Jubilar-ElPozo Alimentacion 164,8 30. 8.: Lorca-Calar Alto 187,5 31. 8.: Motril-Antequera 160,1 1. 9.: Coin-Tomares 198,4 2. 9.: Ecija-Sierra de la Pandera 175 3. 9.: Alcala la Real-Sierra Nevada 129,4 4. 9.: prost dan 5. 9.: Circuito de Navarra-Logrono, kronometer 40,2 6. 9.: Villadiego-Monumento Vaca Pasiega 180,5 7. 9.: Suances-Santo Toribio 169 8. 9.: Caso-Gijon 149,7 9. 9.: Corvera de Asturias-Alto de l'Angliru 117,5 10. 9.: Arroyomolinos-Madrid 117,6

Tomaž Okorn