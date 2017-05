Jana Oblaka sta največkrat matirala Ronaldo in Messi

436. del rubrike Športni SOS

3. maj 2017 ob 10:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jan Oblak je v torek na tekmi Lige prvakov šele četrtič, odkar brani za madridski Atletico, na eni tekmi prejel tri gole.

Tokratni Športni SOS je posvečen slovenskemu reprezentančnemu vratarju Janu Oblaku, ki blesti v dresu Atletica. Oblak je kar na 57 odstotkih tekem ohranil mrežo nedotaknjeno, zato so tekme, ko mora tako pogosto pobirati žoge iz svoje mreže, res redke.

949. Glede na to, da je Jan Oblak pogosto nepremagan, me zanima, kdo mu je dal največ golov? Je to Cristiano Ronaldo? Zanima me v času kariere v madridskem Atleticu.

Igor Rakuša

Slovenski vratar Jan Oblak je za Atletico Madrid odigral 109 tekem, na katerih je prejel vsega 69 zadetkov. Glede na to, da je Cristiano Ronaldo kar na dveh letošnjih tekmah za Oblakov hrbet poslal po tri žoge, ni presenetljivo, da je prav Ronaldo odgovor na Igorjevo vprašanje. Spodaj so našteti vsi nogometaši, ki so Oblaka premagali več kot enkrat.

7: Cristiano Ronaldo

5: Lionel Messi

3: Luis Suarez, Neymar

2: Kostas Mitroglou, Robert Lewandowski, Ruben Alcaraz, Sergio Ramos

950. Kaj pa klubi? Kateri klub mu je zabil največ golov?

Igor Rakuša

Zgornji seznam že kaže na glavna osumljenca, to sta seveda madridski Real in Barcelona, ki sta edina, ki sta mu dala več kot deset zadetkov.

14: Barcelona

12: Real Madrid

5: Malaga

4: Levante, Villarreal

Seveda pa je v tem času Atletico z najuspešnejšima španskima ekipama odigral tudi največ tekem, zato je razumljivo, da sta na vrhu te lestvice. Če upoštevamo še število tekem, dobimo naslednje razmerje.

Klub Zadetki Tekme Na tekmo Barcelona 14 9 1,56 Benfica 3 2 1,50 Levante 4 3 1,33 Real Madrid 12 10 1,20 Malaga 5 5 1,00 L'Hospitalet 2 2 1,00



Opomba: Upoštevane so vse ekipe, proti katerim je Oblak v dresu Atletica branil vsaj na dveh tekmah.

Slavko Jerič