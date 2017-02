Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Blaž Janc bo v naslednji sezoni igral za Kielce. Foto: www.alesfevzer.com Na Poljskem igrata Uroš Zorman in Dean Bombač. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Janc bo proti bodočemu klubu dodatno motiviran

Ribnico čaka gostovanje na Danskem

16. februar 2017 ob 15:32

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško pred nedeljsko domačo tekmo z aktualnimi evropskimi prvaki iz poljskih Kielc preživljajo težko obdobje.

Sobotni obračun s švedskim Kristianstadom so izgubili v zadnjih sekundah, po domačem porazu s hrvaškim Zagrebom pa ogrozili tudi nastop na zaključnem turnirju v regionalni Ligi Seha. Celjani se zavedajo, da jih v nedeljo ob 19.00 čaka zahtevna naloga za preboj v osmino finala Lige prvakov. Trenutno je na sedmem mestu v skupini B, potem ko je premagala le Zagreb, dvakrat igrala neodločeno z Meškovom iz Bresta in enkrat s Kristianstadom, dvakrat klonila s Pickom iz Szegeda ter po enkrat z Vardarjem iz Skopja, Rhein Neckar-Löwnom, Kielcami in Kristianstadom.

Poljska zasedba je favorit tekme, v njej so številni asi rokometne igre, člana te imenitne ekipe sta tudi Slovenca Uroš Zorman in Dean Bombač. Od druge sezone naprej bo tudi Blaž Janc, ki mu je posebna komisija pri Evropski rokometni zvezi navkljub prejetemu rdečemu kartonu na minuli tekmi proti Kristianstadu dovolila nastop. Celjani so na dosedanjih desetih tekmah le dvakrat premagali poljske prvake in doživeli osem porazov.

Tamšetova želja bojevita predstava

"Poljska ekipa želi osvojiti prvo mesto v skupini, ki ji prinaša neposredno uvrstitev v četrtfinale, tako da na nedeljski tekmi ničesar ne bo prepustila naključju. Pred nami je zahtevna naloga, moja želja pa je, da na obračunu z evropskimi prvaki prikažemo bojevito predstavo in pustimo srce na igrišču. Verjamem, da bodo moji varovanci ne glede na vse dogodke v zadnjem tednu prikazali našo prepoznavno igro, kar je v tem trenutku tudi najbolj pomembno," je dejal trener slovenskih prvakov Branko Tamše.

"Res je, da se po koncu sezone selim v Kielce, a to dejstvo bo zame le še dodatna spodbuda in motivacija na nedeljskem obračunu v Zlatorogu. Na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni smo dokazali, da se lahko dobro kosamo s poljskimi prvaki, predvsem pa moramo proti njim uveljaviti našo prednost v hitrosti in popraviti slab vtis z naših zadnjih dveh tekem," je dejal Blaž Janc.

Ribnico čaka gostovanje na Danskem

Poleg Celja bo slovenske barve na mednarodni sceni zastopala tudi Ribnica, pred njo je druga tekma v skupinskem delu pokala EHF. Ribniška ekipa je izgubila uvodni dvoboj z nemškim Füchsejem iz Berlina, v soboto pa bo ob 18.45 gostovala pri danskem Gudmeju. Izbranci Roberta Beguša so v krizi, med drugim so - poleg nedavnega mednarodnega obračuna - izgubili tudi obe zadnji tekmi v državnem prvenstvu proti Kopru in Mariboru, kar je slab obet pred odhodom v Skandinavijo.

Skupina B:

PICK SZEGED - VARDAR sobota

MEŠKOV BR. - ZAGREB sobota

KRISTIANSTAD - RHEIN N. LÖWEN nedelja

CELJE PL - KIELCE nedelja

Lestvoca: Kielce in Vardar po 14, Pick Szeged in Rhein Neckar po 13, Meškov Brest 11, Kristianstad 6, Celje PL 5, Zagreb 4.

Zmagovalca skupin se uvrstita v četrtfinale, ekipe od 2. do 6. mesta pa v osmino finala.

T. J.