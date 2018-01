Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Blaž Janc ima kljub le 21 letom že precej izkušenj z velikih tekmovanj in težkih tekem iz Lige prvakov. Foto: EPA Sorodne novice Slovenci polnijo baterije, Vujović zahteva "mobilizacijo" Blagotinšek: S Španci bomo lažje igrali kot z Danci Dodaj v

Janc: Lahko smo ponosni na to, kako smo se borili

Grebenc: Peto mesto nas zelo zanima

22. januar 2018 ob 11:41

Varaždin - MMC RTV SLO

"Zagotovo bi bilo lahko boljše, a po drugi strani prav lahko tudi slabše," dozdajšnje nastope slovenskih rokometašev na evropskem prvenstvu na Hrvaškem ocenjuje reprezentat Blaž Janc.

21-letni Janc se na položaju desnega krila izmenjuje z Gašperjem Margučem. Na štirih tekmah je dosegel 12 golov iz 14 strelov. "Zagotovo prav pride kakšen dan počitka, a trije dnevi so preveč. Če pa že morajo biti, bomo to maksimalno izkoristili za regeneracijo in za čim boljšo pripravo na Španijo," je o nekoliko "nenavadnem" razporedu dejal Sevničan.

Pomagal sem ekipi, koliko sem lahko

Slovenske in svoje predstave na prvenstvu pa je ocenil takole: "Zagotovo bi bilo lahko boljše, a po drugi strani tudi slabše. Lahko smo ponosni na to, kako smo se borili vsako tekmo, ampak na neke stvari nismo imeli vpliva. Kakor koli, še naprej bomo dajali vse od sebe. Z dvema zmagama lahko popravimo vtis na prvenstvu. Trudili se bomo maksimalno, da bi ujeli mogoče vsaj boj za peto mesto. S svojo igro pa moram reči, da sem kar zadovoljen. Pomagal sem ekipi, kolikor sem lahko. Zagotovo je še tu nekaj rezerv, a na koncu lahko rečem, da sem zadovoljen."

Grebenca poškodba vrgla iz tira

Jan Grebenc je bil na lanskem svetovnem prvenstvu as iz rokava Veselina Vujovića. V Francijo je prišel za izločilne boje, nato pa na tekmi za tretje mesto Hrvatom zabil tri gole. Letos ga je pri stopnjevanju forme ustavila poškodba gležnja. "Ni še konec prvenstva za nas. Matematika je včasih čudežna. Gremo na zmago še dve tekmi, potem pa čakamo, kaj nam bo to prineslo. Tekma za peto mesto nas zelo zanima. Če so Francija, Danska in Nemčija med prvimi tremi, se neposredno uvrstiš na svetovno prvenstvo. Seveda bi bilo fino, da bi se uvrstili tja brez kvalifikacij in bi junija lahko malo prej odšli na oddih," je o motivaciji pred tekmama s Španijo in Češko povedal Ribničan.

Celjane želimo spraviti s prestola

In dodal: "S svojo igro nisem čisto zadovoljen. Poškodba me je malo vrgla iz tira. Poskušam dati vse od sebe, a me gleženj še malo moti. Ni to, kar je bilo pred poškodbo. Verjetno nikoli več ne bo isti. Treba je iz tekme v tekmo tudi v klubu dvigovati formo in priti v končnico pokala in slovenskega prvenstva v najboljši formi. Dali bomo vse od sebe, da bomo vzeli prestol Celju."

Iz Varaždina Aleš Vozel, @vozela1