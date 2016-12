Janc: Na utrujenost pozabim ob prihodu na igrišče

Osnovni cilj: preboj v osmino finala

26. december 2016 ob 13:23

Zreče - MMC RTV SLO/STA

Slovenska rokometna reprezentanca je v Zrečah pred dnevi začela prvi del priprav za nastop na SP-ju v Franciji. Med reprezentanti je tudi krilni igralec Celja Pivovarne Laško Blaž Janc.

Ta je v zadnjem obdobju postal tudi eden izmed nosilcev in nepogrešljivi člen elitne slovenske izbrane vrste. "Verjamem, da bomo priprave za bližnji sklepni turnir oddelali kakovostno. Upam, da ne bo nobenih poškodb in da bomo na vseh pripravljalnih treningih in tekmah pravi, predvsem pa to velja za samo svetovno prvenstvo," je uvodoma dejal Janc.

Zorman bo z ekipo na pripravah

Slovenija bo v Francijo odpotovala oslabljena. Manjkal bo dolgoletni ideolog igre Uroš Zorman, vprašljiv je tudi nastop njegove alternative na mestu srednjega zunanjega Dean Bombač. "Uroš bo z nami na pripravah in nam pomagal z nasveti in izkušnjami. V športu vedno pride čas, ko morajo kariero končati ali pa si vzeti premor tudi najboljši igralci, a verjamem, da Slovenija premore dovolj kakovostnih rokometašev. V vsakem primeru bomo skušali čim bolje nadomestiti nekatere manjkajoče igralce. Verjamem v svoje soigralce in strokovni štab, prepričan sem, da bomo na bližnjem svetovnem prvenstvu naredili vse, kar je v naših močeh," je v povezavi s tem dejal Janc.

Osnovni cilj: preboj v osmino finala

"Naš osnovni cilj je, da se prebijemo v osmino finala, nato sledijo zahtevne tekme na izpadanje. Gremo tekmo po tekmo, končnega cilja pa ne bi napovedal, izjema je le preboj iz skupinskega dela," je previden Sevničan, ki se kljub zahtevnemu obdobju v svoji karieri in številnim obveznostim na klubski in reprezentančni ravni dobro počuti in je pripravljen na veliko tekmovanje.

Vselej poskuša prispevati svoj maksimum

"Res je, da sem bil v zadnjem obdobju zelo obremenjen, a na utrujenost pozabim ob prihodu na igrišče. Sploh v reprezentanci, ki je glede tega razred zase. V reprezentančnem dresu vselej skušam prispevati svoj maksimum, tudi na tej francoski akciji se bom trudil po svojih najboljših močeh," je dejal Janc.

Tekmece je treba jemati zelo resno

"V naši skupini so glavni favoriti Španci, a tudi oni so premagljivi, kar smo dokazali že v preteklosti. Islandija je izjemno močna, prav tako Makedonija in Tunizija, tudi Angola zna igrati rokomet. Na vsakega tekmeca se moramo dobro pripraviti in proti vsem pokazati bojevito in srčno predstavo. V tem primeru rezultat ne bo izostal," je še o tekmecih v skupini dejal Janc.

SP v rokometu, Francija

1. krog, četrtek, 12. januarja, ob 14.00:

SLOVENIJA - ANGOLA

Ob 17.45:

MAKEDONIJA - TUNIZIJA

Ob 20.45:

ŠPANIJA - ISLANDIJA

2. krog, sobota, 14. januarja, ob 14.45:

ISLANDIJA - SLOVENIJA

Ob 17.45:

TUNIZIJA - ŠPANIJA

Ob 20.45:

ANGOLA - MAKEDONIJA

3. krog, nedelja, 15. januarja, ob 14.45:

ISLANDIJA - TUNIZIJA

Ponedeljek, 16. januarja, ob 17.45:

SLOVENIJA - MAKEDONIJA

Ob 20.45:

ŠPANIJA - ANGOLA

4. krog, torek, 17. januarja, ob 17.45:

SLOVENIJA - TUNIZIJA

Ob 20.45: ANGOLA - ISLANDIJA



Sreda, 18. januarja, ob 20.45:

MAKEDONIJA - ŠPANIJA

5. krog, četrtek, 19. januarja, ob 14.00:

TUNIZIJA - ANGOLA

Ob 17.45:

MAKEDONIJA - ISLANDIJA

Ob 20.45:

ŠPANIJA - SLOVENIJA

V osmino finala se uvrstijo prva štiri moštva.

M. L.