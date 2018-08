Jančarjeva in Kotnikova izpadli, Skarlovnikova in Pešićeva presenetili

V moški konkurenci pa bomo v četrtfinalu spremljali dve slovenski dvojici. Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta v odločilnem dvoboju za napredovanje igrala z nizozemsko dvojico Van Steenis in Penninga. Slovenca sta imela tekmo ves čas pod nadzorom. Prvi niz sta dobila z 21:15, drugega z 21:17. Foto: www.alesfevzer.com

Znane so vse četrtfinalistke na mednarodnem turnirju v odbojki na mivki v Ljubljani, med njimi ni najboljše slovenske dvojice Tjaše Kotnik in Tjaše Jančar. Foto: Aleš Oblak

Polovičen uspeh slovenskih odbojkarjev na mivki

4. avgust 2018 ob 22:00,

zadnji poseg: 4. avgust 2018 ob 23:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Ljubljani se je začel glavni del turnirja svetovne serije v odbojki na mivki, Fivb Beach Volleyball World Tour, na katerem bodo v četrtfinalnih obračunih v nedeljo nastopile tri slovenske dvojice.

Najbolj prepričljivi sta bili Ana Skarlovnik in Jelena Pešić, v boj za polfinale pa se podajajo še Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik ter Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk.

Za slovenske odbojkarje na mivki se je prvi turnir svetovne serije na domačih tleh začel s polovičnim uspehom. V moški konkurenci sta najboljša para, Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik ter Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk, izgubila obračuna uvodnega kroga. Uspešna nista bila niti Sergej Drobnič in Gašper Plahutnik. Za pravo presenečenje sta poskrbela 16-letni Rok Možič in 18-letni Žiga Kumer, ki sta se po napetem boju veselila zmage nad Američanoma Fieldom in Robertsom, nato izgubila s Švicarjema Breerjem in Haussenerjem, na poti v četrtfinale pa sta ju ustavila slovenska prvaka Pokeršnik in Boženk, ki sta unovčila izkušnje in bila boljša z 21:14, 17:21 in 15:12.

Uvrstitev v četrtfinale je uspela tudi Zemljaku in Janu Pokeršniku, ki sta se v izločilne boje prebila po zmagi nad Kanadčanoma Simonom Fecteau-Boutinom in Sergijem Grabovskyym z 22:20 in 21:17. "Prvi dve današnji tekmi sta bili, vsaj zame, odigrani na nekoliko nepričakovani ravni, medtem ko sva na večerni tekmi veliko bolje stopnjevala ritem in moram reči, da sem kar zadovoljen s prikazano igro. Upam, da bova to ponovila tudi jutri v četrtfinalu," je dejal Jan Pokeršnik.

Skarlovnikova in Pešićeva ugnali prvi nosilki

Za največje presenečenje v slovenskem taboru sta poskrbeli Skarlovnikova in Pešićeva, ki sta za uvod odpravili prvi nosilki ljubljanskega turnirja, Čehinji Martino Bonnerovo in Martino Maixnerovo. Po zmagi nad Poljakinjama Agato Ceynowo in Martyno Klodo sta se slovenski podprvakinji veselili neposredne uvrstitve v četrtfinale. "Rahlo sva presenečeni nad uvrstitvijo neposredno v četrtfinale. Najina glavna napaka je, da sami sebe najbolj podcenjujeva, ampak ko igraš sproščeno, se vse da. Zaenkrat nama gre zelo dobro. Za jutri nimava nobenih pričakovanj. Želiva si čim lepše igre in čim več borbenosti, potem pa bo, kar bo in naj zmaga najboljši," je bila po uvrstitvi med najboljših osem dvojic zadovoljna Pešićeva.

Nina Zdešar in Katarina Bulc sta se v svojem četrtem nastopu v mednarodni članski konkurenci prebili do izločilnih bojev. Napredovanje iz skupinskega dela sta si zagotovili že z zmago proti portugalski navezi Gabriela Coelho-Vanessa Paquete. V lovu na neposredno uvrstitev v četrtfinale sta morali priznati premoč Čehinjama Sari Olivovi in Terezi Pluharovi. V obračunu za četrtfinale pa sta klonili proti Čehinjama Terezi Kotlasovi in Danieli Resovi ter osvojili končno deveto mesto. Ti Čehinji sta bili usodni tudi za Nino Lovšin in Tajdo Lovšin in jima onemogočili uvrstitev v izločilne boje.

Kotnikova: Ni se izšlo

Slovenski prvakinji, Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar, sta si po porazu z Ukrajinkama Marino Samodaj in Diano Lunino in zmagi nad Madžarkama Eszter Lutter in Szandro Szombathely priborili nastop v izločilnih bojih. V boju za četrtfinale pa sta bili zanju nato premočni Poljakinji Ceynowa in Kloda, ki sta slavili z 21:16 in 26:24. "Žal se danes ni izšlo, upali sva na boljše. To so vse dobre ekipe na svetovni seriji, nihče ne popusti," je po izpadu povedala Kotnikova.

Nedeljski četrtfinalni obračuni, v katerih bodo igrali trije slovenski pari, se bodo začeli ob 10. uri, sledile bodo polfinalne tekme, boji za odličja pa se bodo začeli ob 19. uri. Ženski finale bo ob 21. uri, moški pa ob 22. uri, spremljali ju boste lahko na TV Slovenija 2.