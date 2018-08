Janežič drugič v karieri pod 45 sekundami - v finalu na 400 m po medaljo

Danes na sporedu pet finalnih odločitev

8. avgust 2018 ob 19:11,

zadnji poseg: 8. avgust 2018 ob 22:03

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Luka Janežič se je prvič v letošnji sezoni spustil pod 45 sekund. S četrtim časom se je uvrstil v finale teka na 400 metrov na evropskem prvenstvu v Berlinu. V petek zvečer se bo boril za odličja.

22-letni Janežič je v tretji polfinalni skupini zasedel drugo mesto in se s 44,93 neposredno uvrstil v finale. Najhitrejši je bil aktualni svetovni prvak na 400 m z ovirami Karsten Warholm (44,91). V finale sta vodili prvi dve mesti v vsaki skupini ter še dva najhitrejša dosežka po času. Janežič je imel pred tekom šele četrti čas sezone v skupini.

Favorit za zlato medaljo bo vsekakor Matthew Hudson Smith. Britanec je v prvem polfinalu močno upočasnil že 50 metrov pred ciljem, a vseeno dosegel najboljši čas med vsemi polfinalisti (44,76).

Cilj v finalu le eden - medalja

"Vesel in ponosen sem, da sem razbil tudi svoje lastne dvome in se, po zame slabi sezoni, uvrstil v finale. Tam pa je cilj lahko le eden, to je osvojitev medalje. Vesel in ponosen sem, da sem na največji tekmi drugič v karieri tekel pod 45 sekundami," je bil zadovoljen Vodičan.

Slovenski rekord (44,84) je dosegel 21. julija lani v Monaku, letos pa je pred EP najhitreje tekel 45,38 sekunde. "Trener Rok Predanič mi je rekel, da sem po zelo dobri zimski sezoni pripravljen. Poleti nobene tekme sicer nisem mogel dobro sestaviti. Končno je forma prišla v pravem trenutku. In, evo, finale. Bil sem v zelo močni skupini, konkurenca je letos na 400 m zelo izenačena in vedel sem, da bom moral teči zelo hitro. Trener je rekel, da moram teči hitro prvih 200 m in da imam dovolj moči tudi za zaključek. In tako je tudi bilo," je bil vesel Janežič.

Tik ob Janežiču je bil Warholm, ki na tem prvenstvu teče tudi na 400 m ovire. "Vedel sem, da je Warholm zelo hiter prvih 200 metrih, ni me ujel hitro in tedaj sem že vedel, da je mogoče to to. Da grem naprej. Le on je prišel v zadnjih 100 m pred mano, malo me je zaskrbelo, ker je Borlee prišel zelo blizu, vendar sem zdržal tudi v finišu," je nastop pospremil slovenski rekorder in dodal, da si ni mislil, da bo iz skupine po mestih prišel v finale.

Trener Predanič mu je dvignil samozavest

Janežič je imel kar veliko težav v poletni sezoni z manjšimi poškodbami in malo je tekmoval. "Trener mi je dajal dodatno samozavest, tudi napovedal je nastop v finalu in s tem ohranjal mojo samozavest. Ta je zdaj po uspešnem polfinalu res na višji ravni kot pred EP-jem. Glava je danes zdržala in na to sem zelo ponosen. Dovolj časa imam zdaj, da se dobro pripravim in dobro nastopim tudi v finalu. Želim še en tako lep in hiter tek," je napovedal Janežič in dodal, da so imeli danes kar srečo, saj je močan popoldanski naliv ohladil ozračje, saj je bilo pred tem tudi 37 stopinj Celzija.

Deseterobojec Abele zagotovil Nemčiji prvo zlato

V dvodnevnem tekmovanju deseterobojcev je prvo nemško zlato v Berlinu osvojil Arthur Abele (8.431 točk). Zablestel je v metu kopja, ko je z 68,10 metra prevzel vodstvo in ga zanesljivo zadržal tudi v teku na 1.500 metrov. Srebro je osvojil Rus Ilja Škurenjov (8.321 točk), bron pa Belorus Vitali Žuk (8.290 točk). Tim Duckworth, ki j evodil po prvem dnevu, je popolnoma odpovedal v zadnjih dveh disciplinah in zadovoljiti se je moral s četrtim mestom.

Favorit Kevin Mayer je v torek v skoku v daljino trikrat prestopil. 26-letni Francoz je lani postal svetovni prvak v Londonu, na olimpijskih igrah v Riu pa je bil srebrn.