Janežič kljub odličnemu finišu brez finala na 400 metrov

Luka Janežič se ni uvrstil v finale dvoranskega svetovnega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 m. V svoji polfinalni skupini je zasedel tretje mesto in imel skupno sedmi čas polfinala (46,37).

Najhitrejši v tretji polfinalni skupini je bil Čeh Pavel Maslak (46,32) pred Deonom Lendorejem iz Trinidada in Tobaga (46,33). Finale bo v soboto ob 22.20.

Hitreje bi moral začeti

Janežič je prvi krog končal na tretjem mestu in si tudi v nadaljevanju proti izkušenejšima tekmecema v troboju, preostali so precej zaostali, ni mogel priboriti drugega mesta, čeprav je odlično finiširal in se močno približal.

"Na žalost mi je malo manjkalo, tako blizu finala šesterice, pa vseeno tako daleč. Moral bi hitreje začeti prvih 200 m. Dokazal sem, da sodim med najboljše na svetu. Napravil sem velik uspeh, sedmi sem na svetu, toda možnosti sem imel še za kaj več. Finale bi bila res velika stvar, vendar zdaj še z večjim z optimizmom gledam naprej," je dejal Janežič, ki je na prejšnjih dveh dvoranskih prvenstvih, leta 2016 v Portlandu in lani na EP-ju v Beogradu, zaradi prestopa ostal brez izida.

22-letni slovenski rekorder je imel težko nalogo v želji po preboju v finale. "Maslak me ne bi smel prehiteti, tega ne bi smel dopustiti, vendar pa si nimam česa očitati, naredil sem vse, kar sem zmogel, le prvi krog bi moral preteči drugače, hitreje, vendar sem imel s tem uvodnim krogom vso zimo težave. Pred tekmo nisem gledal, v kateri skupini sem, le trener Rok Predanič mi je povedal, kdo je pred mano in kdo za mano. Tudi regeneracija je bila dobra in zelo potrebna pri dveh tekih v enem dnevu. S seboj smo imeli tudi posebne hlače, ki povečajo prekrvavitev, verjetno pa jih bomo kupili, čeprav so zelo drage," je dejal Janežič.

Na evropskem prvenstvu cilj medalja

Zdaj ga čaka nekaj premora, potem pa priprave na poletno sezono: "Glavni cilj bodo zmagovalne stopničke na evropskem prvenstvu v Berlinu; pred dvema letoma sem bil v Amsterdamu na EP-ju že peti in kaj manj, kot sem dejal, tudi ne morem načrtovati, če bom zdrav in brez poškodb."

V kvalifikacijah najhitrejši med vsemi

V kvalifikacijah je dosegel najboljši čas med vsemi atleti (46,45). V polfinale se je iz te skupine neposredno uvrstil še Jamajčan Javon Francis (46,87). Drugi čas med vsemi je postavil Španec Oscar Husillos (46,51). Konkurenca je sicer izjemno zgoščena, saj je Janežiča in 18. Mihajila Litvina, ki si je še zadnji zagotovil polfinale, ločilo vsega 71 stotink sekunde.

Horvatova: Prehlad je naredil svoje

V isti disciplini je nastopila tudi Anita Horvat, ki je v svoji skupini osvojila zadnje mesto (53,52), kar je zadoščalo za 23. mesto. "Prvi krog je bil dober, ampak žal mi je na koncu vzelo preveč moči, prehlad je naredil svoje in sem zelo razočarana," je povedala za Val 202.

Echevarria zmagal v izjemnem skoku v daljino

Kubanec Juan Miguel Echevarria je v skoku v daljino z 8,46 m slavil z izidom sezone na svetu. V suvanju krogle je bila najboljša Madžarka Anita Marton (18,48 m), na 60 metrov Murielle Ahoure iz Slonokoščene obale (6,97), v peteroboju pa je za veliko navdušenje poskrbela domačinka Katarina Johnson-Thompson (4.750 točk).

Ahourejeva se je za svoje prvo zlato na velikih tekmah edina spustila pod mejo sedmih sekund, zdaj je šesta na svetu vseh časov v najkrajši tekaški disciplini SP-ja. Drugo mesto je zasedla njena rojakinja Marie-Jose Ta Lou (7,05), tretje pa Švicarka Mujinga Kambundji (7,05). Slonokoščena obala je osvojila prvič zlato na teh tekmovanjih. Na petem mestu je bila Nizozemka Dafne Schippers (7,10), dvakratna zaporedna svetovna prvakinja na 200 m.

Veliko zbranosti in trdnih živcev je pokazal svetovni prvak na prostem v skoku v daljino Luvo Manyonga. Južnoafričan je v prvih dveh poskusih prestopil in je imel na voljo le še enega, da bi ostal v tekmovanju. Namerili so mu 8,33 m in s tem se je na polovici tekme zavihtel na prvo mesto. V četrtem poskusu ga je za kratko prehitel Echevarria (8,36), vendar se je že v tej seriji znova na vrh povzpel Manyonga (8,44 m). Američan Marquis Dendy se je z 8,42 m in osebnim rekordom v predzadnji seriji zavihtel na drugo mesto in ga obdržal le do nastopa Echevarrie, ki je z 8,46 m prevzel vodstvo. Zadnja serija, v kateri je nastopila le najboljša četverica, ni prinesla sprememb. Echevarria, ki se mu lani v Londonu na SP-ju na njegovi prvi veliki članski tekmi ni uspelo uvrstiti v finale (15.), je dosegel največji uspeh kariere, še preden je napolnil 20 let.

Petkove končne odločitve: 60 m (Ž): 1. M. AHOURE SL. OB. 6,97 2. V. TA LOU SL. OB. 7,05 3. M. KAMBUNDJI ŠVI 7,05 4. E. THOMPSON JAM 7,08 5. D. SCHIPPERS NIZ 7,10 Krogla (Ž): 1. A. MARTON MAD 19,62 2. D. THOMAS DODO JAM 19,22 3. L. GONG KIT 19,08 Peteroboj: 1. K. JOHNSON THOMPSON VB 4.750 2. I. DADIĆ AVT 4.700 3. Y. RODRIGUEZ KUB 4.637 Daljina (M): 1. J. M. ECHEVARRIA KUB 8,46 2. L. MAYONGA JAR 8,44 3. M. DENDY ZDA 8,42

400 m (M), polfinale: 1. O. HUSILLOS ŠPA 45,69 2. M. CHERRY ZDA 45,73 3. L. SANTOS DOM 46,31 ... 7. L. JANEŽIČ SLO 46,37

