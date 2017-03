Janežič po diskvalifikaciji: Za nekaj časa se mi je porušil svet

Predanič ni vložil pritožbe

3. marec 2017 ob 12:50

V Beogradu se je začelo evropsko prvenstvo v dvoranski atletiki. Uvodni dan je bil Luka Janežič diskvalificiran v teku na 400 metrov.

V svoji kvalifikacijski skupini je s časom 46,81 osvojil drugo mesto (skupno je to pomenilo tretji izid), a je bil pozneje diskvalificiran, ker je med tekom stopil na sosednjo progo.

Njegov trener Rok Predanič je sprva napovedal pritožbo, a se je po ogledu posnetka premislil, saj je njegov varovanec s celo nogo stopil na črto svoje proge, kar seveda ni dovoljeno.

Janežič: Celotna tekma je bila živčna

"V športu se to dogaja, žal mi je, toda tako pač je. Boli tudi to, da sem bil med kandidati za odličja in je zato vse skupaj še težje. Bila je možnost za stopničke in tega zdaj ni več. Celotna tekma je bila živčna. Že sam start, ko sem dobil rumeni karton. V ponovljenem startu sem potem pazil, da ne bi znova napravil napake in sem začel precej počasneje. Ko potem po taki poti prideš naprej v naslednji krog tekmovanja, a pozneje izveš, da si bil diskvalificiran, kar mi je povedal trener, zelo boli. Gotovo se mi je za nekaj časa porušil svet," je bil po tekmi skrušen 21-letni slovenski atlet.

Horvatovi zmanjkalo dobre pol sekunde

Debitantka na velikih članskih tekmovanjih Anita Horvat je v isti disciplini s časom 54,65 osvojila 23. mesto. Za preboj v polfinale bi morala teči 54,03, kar ji je letos že uspelo. "Bila je zelo težka tekma in zelo močna konkurenca v skupini. Takoj ko sem včeraj zvečer videla startno listo, sem vedela, da se bom težko po mestih uvrstila v polfinale. Naredila sem napako, ker sem začela prepočasi, to morava delati s trenerjem Rokom Predaničem. Drugi del je bil kar dober, vendar bi lahko nastopila bolje, če ne bi naredila omenjene velike napake," je svoj nastop ocenila 20-letnica.



Na ogrevanju so bili občutki pravi

Petra Koren je v troskoku s 13,26 osvojila 17. mesto. "Na ogrevanju sem imela prave občutke, zadnji skok je bil posebej dober. Mislila sem, da bom na tekmi nadgradila ogrevalni skok in 13,50 metra, vendar potem nisem tekla do konca, kot bi morala, in ni bilo prave daljave. Mogoče je bila vzrok trema, malo je vplivala glava na vse skupaj," je bila slabe volje Korenova, ki je najboljši troskok opravila v prvi seriji, nato pa je skočila še 12,17 in 11,47.

