Janežič v Londonu brez možnosti za polfinale

5. avgust 2017 ob 10:07,

zadnji poseg: 5. avgust 2017 ob 13:40

London - MMC RTV SLO, STA

Na svetovnem prvenstvu je v teku na 400 m Luka Janežič ostal brez polfinala, potem ko je v svoji kvalifikacijski skupini zasedel šesto mesto. Vrhunec drugega dneva bo finale teka na 100 m, ko bo zlato medaljo branil Usain Bolt.

Janežič je dolgo okleval glede nastopa, saj je imel pred prvenstvom visoko vročino in trebušne težave. Ko je v Londonu vendarle potrdil nastop, je dejal, da cilj ostaja polfinale, finalni nastop pa bi bil presenečenje, ki je bilo po njegovih besedah možno. Toda bil je daleč od napovedanega oziroma želenega. S časom 46,06 je v drugi kvalifikacijski skupini v cilj pritekel na šestem mestu. Zlahka je s 45,27 zmagal branilec naslova in svetovni rekorder Wayde van Niekerk.

V polfinale so vodila po tri mesta iz vsake skupine in še šest najhitrejših časov. Za polfinale je bilo treba tečoi 45,70. Janežič, evropski prvak med mlajšimi člani je imel skupno 36. čas. V London je prišel kot drugi najhitrejši evropski tekač v sezoni, na prvenstvu pa precej zaostal, saj se je na primer v polfinale prebilo kar devet evropskih atletov.

"Bilo je tako, kot sem mislil, da bi bilo lahko bilo. V zadnjih 100 m ni bilo moči, prej sem še držal tekmece, v zadnjem delu, kot sem računal, da bi me lahko pobralo, pa se je na žalost to tudi zgodilo. Nisem imel energije, iztržil pa sem največ, kar je bilo mogoče. Žal mi je, ker sem zaključil s takim tekom po izjemni sezoni. Mogoče bi bilo celo bolje, če ne bi nastopil," je nastop ocenil Janežič, polfinalist lanskih olimpijskih iger in lani peti na EP.

Janežič s tem tudi končal sezono

Le Van Nykerka, Machela Cedenia, ki je nato v skupini zasedel tretje mesto, in Janežiča kot aktualnega evropskega prvaka do 23 let so posebej predstavili izmed tekačev v skupni, Janežič pa je dobil kot zadnji glasen aplavz: "Vedno je lepo, da te predstavijo, posebej v kvalifikacijah, ker slednje pomeni, da si neko ime v atletiki in to je bil moj najlepši del tega prvenstva."

21-letni atlet iz Vodic se, ki se je 21. julija spustil pod magično mejo 45 sekund, tik pred nastopom ni obremenjeval z nedavno boleznijo, dobri treningi v Londonu pa so ga prepričali v nastop: "Počutil sem se dobro in se mi ni zdelo smiselno, da bi tek gledal s tribune. Toda eno je trening, drugo pa tekma. Večji del sem bil konkurenčen, potem pa v zadnjih 100 m nisem imel moči, da bi pospešil in to v trenutku, ko se tek dobiva ali izgublja. Škoda, bolje bi bilo, če bi končal sezono s časom iz Monaka."

"Glava je bila na pravem mestu, pozabil sem na to, da sem bil bolan. Počutil sem se dobro, prišel na tekmovanje, toda očitno je bolezen pustila posledice. Tako bom s tem tekom v Londonu končal sezono, pozabil ta tek ter dobre teke in odlično sezono skušal peljati naprej. Postavil sem državni rekord, zmagal na EP-ju do 23 let, imel odlične tekme in ugnal številne vrhunske tekmece. Najprej pa se moram spočiti," je sklenil slovenski rekorder.

Zadnja posamična preizkušnja za Bolta

Šprinterski kralj Bolt bo po prvenstvu končal bogato kariero. V petek je Jamajčan, ki brani zlato, suvereno kljub slabšemu štartu opravil s kvalifikacijami. Polfinale bo ob 20.05. To je njegov zadnji posamični nastop, nato ga čaka še štafeta 4 x 100 m.

Bolt je daleč najuspešnejši udeleženec na dosedanjih petnajstih prvenstvih. Osvojil je že 13 medalj, od tega 11 zlatih. Eno kolajno več ima sicer njegova rojakinja Merlene Ottey, ki je tekmovala tudi za Slovenijo, vendar njena zbirka ni tako žlahtna.

Večerni del sobotnega sporeda boste lahko od 20.00 naprej spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Današnji spored:

11.00: Krogla (M), kvalifikacije

11.05: Sedmeroboj, 100 m ovire

11.35: Kladivo (Ž), kvali., skupina A

11.45: 400 m (M), 1. krog

12.00: Troskok (Ž), kvalifikacije

12.30: Sedmeroboj, višina

12.45: 100 m (Ž), 1. krog

13.05: Kladivo (Ž), kvali., skupina B

13.45: 800 m (M), 1. krog

20.00: Sedmeroboj, krogla

20.05: 100 m (M), polfinale

20.25: Disk (M), finale

20.35: 1.500 m (Ž), polfinale

21.05: Daljina (M), finale

21.10: 10.000 m (Ž), finale

22.00: Sedemeroboj, 200 m

22.45: 100 m (M), finale

T. J.