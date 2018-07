Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Luka Janežič bo glavni slovenski adut v Berlinu. Finale teka na 400 metrov bo 10. avgusta zvečer. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Janežič z zmago v Zagrebu potrdil dobro formo pred evropskim prvenstvom

EP v Berlinu se začenja 7. avgusta

28. julij 2018 ob 20:42

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Slovenski rekorder Luka Janežič je prvi dan odprtega prvenstva Hrvaške v Zagrebu dosegel najboljši čas v teku na 400 metrov (46,30). Zmagala sta tudi Veronika Domjan v metu diska (57,92 m) in Matija Kranjc v metu kopja (74,43 m).

Slovenska rekorderka v metu kladiva Barbara Špiler, ki se vrača na tekmovališča po porodu, je bila druga s 65,96 m, zaostala je le za Brazilko Mariano Marcellino (66,93 m), druga slovenska predstavnica Claudia Štravs pa je bila peta (62,30 m). Drugi izid je v troskoku dosegla tudi Eva Mustar (13,25 m).

V metu diska sicer ni nastopila najboljša tekmovalka v zadnjih letih na svetu Sandra Perković, je pa Domjanova znova potrdila normo za evropsko prvenstvo (56 m), druga slovenska tekmovalka v tej disciplini, Hana Urankar, je bila četrta (41,57 m).

Jerneja Smonkar je zasedla drugo mesto na 400 m (54,87), četrtega pa Vladislava Tuhaj (55,09). Na 100 m je v kvalifikacijah z 10,95 najboljši čas dosegel Luka Marolt, ki potem v finalu ni mogel tekmovati, ker je tedaj nastopila le najboljša osmerica Hrvatov.

Šesti čas je imela Breda Škedelj na 1.500 m (4:59,20), v skoku v daljino je bil peti Nino Celec (6,96 m), mesto za njim pa Mitja Kolenc (6,50 m). V suvanju krogle ni nastopil Blaž Zupančič, ki je sredi prejšnjega tedna izpolnil mednarodno normo za EP.

"Zadovoljen sem, da sem prišel v cilj brez bolečine. Tekel sem v prvi skupini, praktično sam, a sem testno tekmo opravil zelo uspešno in sem lahko zdaj mirnejši. Ponovno sem nazaj dobil tekmovalni občutek. V zadnjih dvajsetih dnevih sem se umaknil od vsega, od medijev in tudi od ljudi okrog mene. Bil sem v Čateških toplicah, kjer mi je pomagal tudi fizioterapevt Khalid Nasif," je povedal Janežič, ki je na zadnjem testu pred evropskim prvenstvom v Berlinu za dobre pol sekunde ugnal Hrvata Hrvoja Čukmana (46,88).

Janežič je zadnjič tekmoval 11. julija v Barceloni, izpustil je nato tudi državno prvenstvo v Celju. "Večji del sezone, tudi v pripravah nanjo, sem imel težave s poškodbami. Zadnja, zaradi katere nisem nastopil na DP-ju, je bila leva loža. Ni bilo sicer nič posebnega, tudi prej ni bila nobena poškodba večja, nič ni bilo natrgano, a je bilo ravno toliko, da nisem mogel dobro trenirati in predvsem tekmovati. Zdaj sem se oddahnil. Lahko rečem, da sem zdrav in lahko tekmujem normalno. Le še psihično se moram pripraviti na EP in popraviti še nekaj malenkosti. Poleg tega grem v Berlin tudi z dobrim dosežkom sezone," je dodal Janežič. Aktualni evropski prvak do 23 let je 8. junija na mitingu v Huelvi zasedel drugo mesto in s 45,38 dosegel svoj najboljši izid sezone.

