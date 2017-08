Poudarki Novinarska konferenca atletov pred odhodom na 16. svetovno prvenstvo Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Luka Janežič je letos prvič v karieri štadionski krog pretekel hitreje od 45 sekund. V zadnjih dneh ga je mučila viroza, zato je njegov nastop v Londonu še nekoliko negotov. Foto: BoBo Maruša Černjul, ki bo na svetovnem prvenstvu med vsemi slovenskimi atleti nastopila zadnja, je bila lani na evropskem prvenstvu deveta, njena želja pa je, da se med finalistke prebije tudi v Londonu. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Sorodne novice Na finale merita Martina Ratej in Luka Janežič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Luka Janežič zaradi viroze tri dni obležal

Maruša Černjul: Brez visokih ciljev nima smisla potovati na SP

2. avgust 2017 ob 14:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mladi rod slovenskih atletov odhaja na SP, brez težav pa ne gre: "Če bi me pred tremi dnevi vprašali, ali bom šel na SP, ne vem, ali bi odgovoril pritrdilno, saj še nisem povsem zdrav," pravi Luka Janežič.

V petek se bo v Londonu začelo 16. svetovno prvenstvo v atletiki. Zaradi zaostrenih norm bo nastopilo le sedem Slovencev, ki so z izjemo Martine Ratej še mladi in večinoma neizkušeni. "Ekipa ni velika, je pa kakovostna in mlada, saj so v njej z izjemo Martine Ratej mladinci in mlajši člani. Ponosni smo, da se rod slovenske atletike kakovostno zamenjuje. Osebno bi bil v Londonu zadovoljen z enim finalom," je na novinarski konferenci povedal Vlado Kevo, prvi mož strokovnega sveta Atletske zveze.

In kaj to pomeni konkretno? "Martina (Ratej) je z letošnjimi rezultati tega sposobna. Tudi Luka Janežič je z zlatom na evropskem prvenstvu za mlajše člane in s časom pod 45 sekund dokazal, da je v vrhu svetovne atletike. Imamo tudi Marušo (Černjul), uvrstitev v finale bi lahko uspela tudi Tini Šutej. Za preostale bo prvenstvo čudovita priložnost za dokazovanje. Pred atlete ne postavljamo previsokih ciljev, želim le, da zadovoljijo svoje želje."



Martina Ratej (met kopja) je potrdila besede Vlada Keva. "Glede na letošnje rezultate je cilj finale. Konkurenca bo močna, kvalifikacijska norma zna biti visoka." Skrbi povzročajo zdravstvene težave tekača na 400 metrov Luke Janežiča, ki je potožil: "Nisem še povsem v redu. Če bi me pred tremi dnevi vprašali, ali bom šel v London, ne vem, ali bi odgovoril pritrdilno, saj še nisem povsem zdrav. Videl bom, kako se bom v soboto, na dan tekmovanja, počutil."

Janežičev trener Rok Predanič verjame, da bo do prvenstva vse v redu, a kanček dvoma ostaja: "Če ne bo stoodstotno pripravljen, ne bomo tvegali zdravja. Luka je bil zdaj na pripravah, vse je prišlo za njim, zbolel je za virozo in ležal tri dni. Je pa stanje že veliko boljše, kot je bilo."

Skakalka v višino Maruša Černjul je že večkrat dokazala, da na velikih tekmovanjih nastopa dobro. Bila je tudi že v finalu evropskega prvenstva. Želje za London? "Rada bi skočila izid sezone, želja pa je finale, brez tega bi bil nastop na SP-ju nesmiseln."

Anita Horvat je letos z 51,94 postavila slovenski rekord na 400 metrov: "To bo moje prvo svetovno prvenstvo. Grem na osebni rekord, kar bo zraven, bo le še dodaten plus." Debitantka na SP-ju je tudi najmlajša slovenska potnica Agata Zupin, ki je letos postala evropska podprvakinja za starejše mladinke. "Želim, da bi tehnično dobro odtekla, posebnih ciljev pa nimam." Trener 19-letne Zupinove Damjan Zlatnar pravi, da ji letos na tekmah še ni uspel optimalni tek. Če bo v Londonu ujela pravi ritem, bi lahko tekla osebni rekord. "Fizično je gotovo dobro pripravljena in lahko preseneti."

Rok Puhar bo že to nedeljo slovenski predstavnik v maratonu. Letos je prvič tekel 42-km razdaljo in z izidom 2:18:22 izpolnil normo. Trasa maratona na SP-ju ne bo ista kot na slovitem Londonskem maratonu, ampak bodo atleti tekli štiri kroge. Tekač iz Šenčurja se veseli, da bo temperatura okrog 20 stopinj, saj si je težko predstavljati, da bi moral v vročini, ki je ta teden v Sloveniji, odteči maraton.

Skakalke ob palici Tine Šutej na novinarski konferenci ni bilo, saj je že na prizorišču svetovnega prvenstva.

Tomaž Okorn