Janežiču "proga" v Beogradu ustreza

Vsi slovenski finali v soboto

2. marec 2017 ob 17:34

Beograd - MMC RTV SLO/STA

V petek se v Beogradu začenja 34. evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki. Nastopilo bo pet slovenskih atletov, prvi adut pa je tekač na 400 m Luka Janežič.

Janežič in Anita Horvat bosta na 400 m nastopila v petek dopoldne, ko se bodo ženske kvalifikacije začele ob 9.45, moške pa ob 10.20. Opoldne bodo na vrsti kvalifikacije troskoka s Petro Koren, Maruša Černjul (Kladivar) bo imela kvalifikacije skoka v višino ob 17.30, ob 17.45 bodo atletinje tekle v polfinalu na 400 m, atleti pa ob 18.05.

Vse finalne odločitve disciplin, v katerih nastopajo slovenski predstavniki, bodo v soboto, tudi ženski skok s palico, kjer kvalifikacij ne bo. Zato se je Tina Šutej v Beograd odpravila šele danes, skupaj s palicami in trenerjem Milanom Kranjcem. Še v soboto je tekmovala v Beogradu in osvojila naslov balkanske prvakinje. "S trenerjem sva imela nekaj obveznosti v domovini, zato sem se vrnila. Mislim, da me ta pot danes ne bo nič ovirala pri nastopu. Dobro je, da iz tekme v tekmo skačem bolje. Pripravljena sem dobro, spoznala sem tudi tekmovalno prizorišče, proga je hitra in mi zelo ustreza. Želim si, da bi preskočila 4,55 m in s tem dosegla tudi normo za avgustovski SP," je tik pred odhodom iz domovine sporočila Šutejeva.

Janežičeva forma stabilna

Janežič se je odločil, da na balkanskem prvenstvu ne bo nastopil, in je danes prvič vadil v beograjski Kombank areni. "V tej sezoni sem imel že pet tekem, dobre in močne mitinge, zato je bilo balkansko prvenstvo kar malo odveč. Danes sem tako prvič videl, kakšna je proga. Naklon je dober, ravnina je tudi dolga in to mi ustreza. Veliko nas je, ki tečemo čase okoli 46,20, 46,30 sekunde. Toda najprej bodo na vrsti kvalifikacije in na to se bom osredotočil. Vsak nastop na prvenstvu bom vzel zase. Zdaj sem povsem osredotočen na kvalifikacije in o drugem niti ne razmišljam. Izpostavil bi stabilnost in konstantnost svoje forme v tej zimi, teki so bili odlični, tudi časi in uvrstitve. Če bom tudi na EP-ju nadaljeval v tem ritmu, bo zelo dobro. Želim pa popraviti prvi krog iz tekov v tej sezoni in ga opraviti malo hitreje. Želim si čim prej priti v dober položaj, ker je potem lažje, kot še prideš iz prvega kroga tretji, četrti," je napovedal Janežič.

Černjulova se veseli tekme

Prejšnjo soboto je balkanska prvakinja tako kot Šutejeva postala tudi Černjulova. "Ker sem dobro pripravljena, sem se odločila, da iz ZDA pridem v Beograd. Bila sem sicer bolna in nisem vadila, kot bi si želela, toda vsaj trikrat tedensko sem in s tem sem ohranila dobro formo. Želela sem si, da bi skočila 1,90 metra, kar mi sicer ni uspelo. Manjka mi hitrosti, ker skačem iz krajšega zaleta, iz osmih korakov. Že prejšnji teden sem na balkanskem prvenstvu premagala dve tekmovalki, ki bosta tudi na EP-ju, tako da se že veselim tekme," je pojasnila Černjulova.

Takoj po olimpijskih igrah v Riu de Janeiru se je vrnila v ZDA na magistrski študij prehrane in zdravja ter je tudi asistentka profesorja na univerzi Nebraska v Lincolnu. "Imam nekaj ur predavanj na dan, trening, potem pa do devetih zvečer delam v pisarni. Je kar naporen ritem, malo počitka, a se tolažim se, da bo kmalu poletje in s tem počitnice," je dodala Černjulova.

Tako kot Černjulova je tudi Korenova po sobotni tekmi ostala v Beogradu. "Na balkanskem prvenstvu sem imela malo manjšo motivacijo kot na DP-ju v Celju, kjer sem potrdila normo z EP-ja. Toda tudi 13,40 m, ki sem jih dosegla v soboto, je dober izid, posebej ker sem napravila veliko napako in nisem prišla dovolj blizu odrivne deske. Vreme v Beogradu se zelo spreminja, od skoraj poletnih temperatur do mraza, in me je doletel lažji prehlad, vendar se zdaj se počutim že bolje. Šla bom na osebni rekord in skok okrog 14 m. Bom videla, koliko moči mi je pobrala bolezen. Moja motivacija pa bo na najvišji ravni, saj bo to glavna tekma sezone. Če si bom uredila misli in bom šla odločno na tekmo, v prepričanju, da so bile priprave dobre, potem lahko opravim zelo dober nastop," je dejala Korenova, ki je že končala študij fizioterapije in namerava vpisati še magisterij.

"Načrtovali smo, da bom v najboljši formi na EP-ju v Beogradu. Na balkanskem prvenstvu zaradi bolezni teden dni pred nastopom nisem nastopila. Hotela sem se spočiti, da bom najboljše pripravljena na EP-ju. Presenečen sem, kako dobro mi gre v letošnji sezoni. Zelo sem napredovala in to mi je dalo zagon in motivacijo za naprej. V Beogradu pa si želim nastopiti v polfinalu in mogoče tudi izboljšati osebni rekord," pa je dejala 20-letna Horvatova, ki jo, tako kot Janežiča, trenira Rok Predanič.

A. V.