Jani Brajkovič za naslednjo sezono nima kluba

Adria z 11 kolesarji, kapetan bo Rado Rogina

22. november 2018 ob 16:59

Jani Brajkovič zapušča Adrio Mobil, kakšna bo njegova prihodnost, pa še ni znano. Ali se že spogleduje s koncem kariere?

"Če sem iskren, ne vem, kaj bo. Ničesar nočem komentirati, je pa tako, da za zdaj še ne iščem novega kluba," nam je povedal 34-letni Brajkovič, potem ko je iz kluba Adria Mobil prišlo sporočilo, da je (ob Hrvatu Josipu Rumcu) zapustil novomeško ekipo.

Brajkovič se je v matični klub, ki ga je zapustil leta 2005, tako vrnil le za eno sezono. Na Dirki po Sloveniji je dokazal, da je še sposoben lepih dosežkov, saj je bil v skupnem seštevku med deseterico.

Jani Brajkovič je leta 2006 nosil majico vodilnega na Dirki po Španiji, leta 2010 pa je zmagal na kriteriju Dauphine.

Adria z 11 kolesarji, kapetan bo Rado Rogina

Za Adrio Mobil bo leta 2019 tekmovalo 11 kolesarjev iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, z novim športnim direktorjem Brankom Filipom pa se želijo še dodatno utrditi kot vodilna cestnokolesarska ekipa v regiji.

Filip hkrati prevzema tudi koordinacijo preostalih programov kluba. V pomlajeni ekipi bo kapetansko vlogo opravljal Rado Rogina, ki bo tudi vodilni mož na najpomembnejših etapnih dirkah. V bolj ravninskih in šprinterskih zaključkih bosta v ospredju Marko Kump in Dušan Rajović, ki bo ciljal tudi na vrhunsko uvrstitev na evropskem in svetovnem prvenstvu v kategoriji do 23 let.

David Per, Žiga Grošelj in Gašper Katrašnik so po besedah Filipa dozoreli v odlične kolesarje in se zdaj od njih pričakujejo tudi zmage. Jon Božič se bo posvetil kronometru in iskal možnost zmag s pobegom.

Člani kategorije U23 Žiga Horvat, Gorazd Per, Aljaž Jarc in Aljaž Omrzel bodo nabirali izkušnje in se z mlado reprezentanco potegovali za zmage v dirkah pokala narodov.

