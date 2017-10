Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 8 glasov Ocenite to novico! Janja Garnbret lahko še pred finalno tekmo sezone v Kranju ubrani naslov zmagovalke svetovnega pokala v težavnosti. Foto: BoBo Dodaj v

Janja Garnbret do vrha v prav vseh štirih poizkusih

Kaže, da bo Korošica spet zmagovalka svetovnega pokala

8. oktober 2017 ob 14:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Janja Garnbret je zmagovalka tekme svetovnega pokala v težavnosti v Vudžiangu, medtem ko je bil Domen Škofic četrti.

18-letna Garnbretova je bila na prvi od dveh tekem kitajske turneje v športnem plezanju v odlični formi. Edina je osvojila vse štiri smeri do vrha, dve v kvalifikacijah, nepremagljiva pa je bila še v polfinalu in finalu. V finalno smer je vstopila kot zadnja finalistka in spet potrdila izjemno kakovost. Vzdržala je vse do konca zahtevne in dolge smeri, manj kot deset sekund pred iztekom časa je prepričljivo z obema rokama osvojila še vrh smeri in visoko dvignila v zrak desnico v znak zmagoslavja.

Garnbretova je na šestih tekmah letošnjega svetovnega pokala v težavnosti osvojila prav toliko stopničk. Petkrat je zmagala, v Vudžiangu je zmagala drugič zapored, najslabša, tretja, je bila v Arcu. Na šestih tekmah je zbrala skupaj 565 točk in prepričljivo vodi v skupnem seštevku sezone.

Mina Markovič brez finala

Na drugem mestu je Jain Kim iz Južne Koreje, ki je bila druga tudi v današnjem finalu, smer je končala tik pod vrhom. Kimova ima 120 točk manj od Garnbretove. Veliko napako v finalu je storila Belgijka Anak Verhoeven, ki je pristala na osmem mestu in zapravila možnosti za vidnejši dosežek v skupnem seštevku. Mina Markovič se ni uvrstila v finale. Nastop je končala v polfinalu na desetem mestu.

Ghisolfi do vrha, Škofic četrti

Med moškimi je od Slovencev v finalu nastopil Domen Škofic. Tako kot pred tednom dni v Edinburgu mu je malo zmanjkalo do zmagovalnega odra; osvojil je četrto mesto. Zmagal je Italijan Stefano Ghisolfi, ki je tako kot Garnbretrova zmagal z osvojenim vrhov finalne smer

Do konca sezone sta še dve tekmi. Vse kaže, da bo Garnbretova drugič zapored zmagovalka svetovnega pokala v težavnosti. Korošica lahko to potrdi že naslednjo nedeljo na Kitajskem z uvrstitvijo v finale, sezona svetovnega pokala v športnem plezanju pa se bo spet končala v Kranju (11. in 12. novembra).

