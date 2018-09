Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Spomin na SP 2016, ko sta medaljo v težavnosti osvojila tako Mina Markovič kot Janja Garnbret. Tokrat Markovičevi v kvalifikacijah ni šlo, je pa zato Janja Garnbret napovedala, da jo v Innsbrucku spet zanima le zlata medalja. Foto: BoBo Dodaj v

Janja Garnbret najboljša v kvalifikacijah

19-letnica priplezala do vrha smeri

6. september 2018 ob 18:43

Innsbruck - MMC RTV SLO, STA

V Innsbrucku se je z ženskimi kvalifikacijami v težavnosti začelo svetovno prvenstvo v športnem plezanju. V kvalifikacijah so bile uspešne tri Slovenke od osmih na startu.

V sobotni polfinale so se uvrstile svetovna prvakinja Janja Garnbret, Lučka Rakovec in Mia Krampl.

Garnbretova, zadnji dve sezoni skupna zmagovalka svetovnega pokala v težavnosti in vodilna v seštevku letošnje sezone, je glavna favoritinja na prvenstvu na avstrijskem Tirolskem. Devetnajstletnica, ki je pred dvema letoma svoj prvi naslov svetovne prvakinje v težavnosti v Parizu osvojila kot druga najmlajša tekmovalka v zgodovini, je uvodoma preplezala čisto do vrha obe smeri v svoji kvalifikacijski skupini in dobila kvalifikacije, v katerih je bilo na startu 101 udeleženka.

Po kvalifikacijah si prvo mesto deli z Avstrijko Jessico Pilz, ki Garnbretovi sledi tudi v svetovnem pokalu, domačo adutinjo, ki je bila najuspešnejša v drugi kvalifikacijski skupini, v kateri pa v dveh smereh nobena od udeleženk ni osvojila vrha.

Od Slovenk sta se med najboljših 26, kolikor se jih bo merilo v polfinalu, ob Garnbretovi prebili še Mia Krampl (18. dosežek) in Lučka Rakovec (9.).

Garnbretova in Kramplova bosta na prvenstvu nastopili v vseh posameznih disciplinah in tudi kombinaciji, Rakovčeva pa tekmuje samo v težavnosti.

Mina Markovič, trikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala v tej disciplini, je kvalifikacije končala na 43. mestu. Pred dvema letoma na SP v Parizu se je veselila brona, na SP-ju leta 2014 v Gijonu pa je bila srebrna.

Za Markovičevo še ni konec prvenstva, saj bo vtis skušala popraviti v balvanih.

Polfinale in finale bo v soboto, medtem ko bo v petek Innsbruck v znamenju moških kvalifikacij težavnosti. Nastopili bodo Jernej Kruder, Domen Škofic, Luka Potočar, Martin Bergant in Milan Preskar.

T. O.