Janja Garnbret pred maturo živčna, kot nikoli na tekmah

Slovenske reprezentance v športnem plezanju so se pred novo sezono predstavile v Plezalnem centru v Ljubljani in predstavile svoje cilje v sezoni. Lani je slovenska reprezentanca že drugo leto zapored osvojila pokal narodov v težavnosti, tudi po zaslugi Garnbretove, ki je še drugič postala skupna zmagovalka svetovnega pokala in kot prva tekmovalka v zgodovini dosegla devet zmag svetovnega pokala v isti sezoni, hkrati pa v skupnem seštevku svetovnega pokala v kombinaciji zmagala z daleč najvišjim številom točk (1135). Foto: BoBo

9. april 2018 ob 16:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Začenja se sezona športnega plezanje, katere vrhunec bo septembrsko svetovno prvenstvo v Innsbrucku. Janja Garnbret bo zaradi šolskih obveznosti (čaka jo matura) izpustila lep del sezone.

Sezona v balvanih se bo začela ta konec tedna v Meiringenu v Švici, zraven bo tudi 19-letna Janja Garnbret: "Bom na uvodnih dveh tekmah v Meiringenu in v Moskvi, izpustila bom azijski del sezone, bom pa spet nato nastopila v Münchnu. Letos bo tako nekoliko več fokusa na težavnostni sezoni, ker v balvanski sezoni s toliko izpuščenimi tekmami ne morem veliko narediti v svetovnem pokalu. Na svetovnem prvenstvu bo spet fokus na balvanih, da naredim še tam dober rezultat, kjer si seveda želim ubraniti naslov svetovne prvakinje."



Pred maturo se je v Velenju skupaj s svojim partnerjem na in pod stenami Domnom Škoficem udeležila maturantskega plesa. Plesa za zdaj ne namerava zamenjati za plezanje: "Malo sem trda, ampak z malo vaje tudi ples veliko pripomore pri plezanju. Mislim, da je bila to ena lepa izkušnja, čeprav nisva plesala v rednem delu, ko vsi plešejo, saj se nisva mogla udeležiti vaj. Ni mi žal, vesela sem, da sem šla. Sva plesala, ko je bilo uradnega dela konec," je izkušnjo s plesnega parketa opisala nadarjena plezalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu.

Čim prej na maturo, da bo potem mir

"Matura mi jemlje veliko fokusa. Sem živčna. Mislim, da je vsakdo živčen pred maturo, kaj bo, če je ne bo naredil. Sem prepričana, da bo šlo. Tudi v šoli se pripravljamo za maturo, žal mi je edino, da bom izpustila nekaj tekem v balvanskem plezanju. Še vedno je matura enkrat v življenju. Bom to lepo naredila v enem roku, ne bom odlašala z maturo, potem bom prosta in bo mir," je dejala Garnbretova o svojem prvem letošnjem cilju, ki za spremembo ni povezan s športom.

"Mislim, da je šolska živčnost v primerjavi s tekmovalno težja. V plezanju sem izkušena tekmovalka, imam tako tekmovalne kot psihološke izkušnje. V šoli je malo drugače. Pri plezanju sem perfekcionist, za šolo pa mi je pomembno, da naredim maturo, letnik, seveda z najboljšimi ocenami, kar lahko."

Čeprav se zaveda, da bo težko ponovila lansko rekordno sezono, pa upanja ni opustila: "Ta padec pričakujem. Ne bom rekla, da me je strah tega, to je sestavni del športa, to doživi vsak športnik vsaj enkrat v življenju. Mislim, da je lansko sezono z devetimi zmagami in rekordnim številom točk v svetovnem pokalu še enkrat težko ponoviti. Tudi sama se tega močno zavedam. Seveda pa menim, da je mogoče zmagati vse tekme za svetovni pokal. Tudi verjamem v sebe, da mi to lahko uspe."

Trenirati je treba tudi hitrost

Misli so usmerjene tudi v Tokio. "Olimpijske igre leta 2020 so seveda moj cilj. Vendarle je olimpijska najvišja medalja, ki jo lahko dobiš. Olimpijska kombinacija pa mi ni najbolj všeč, se bom pa res borila, najprej za uvrstitev na olimpijske igre in potem za medaljo." Kvalifikacije v kombinaciji, ko bo štela uvrstitev v vseh treh disciplinah hitrosti, balvanih in težavnosti, za nastop na olimpijskih igrah bodo na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Tokiu.

"Tisti, ki smo bolj v balvanih in težavnosti imamo odpor do hitrostnega plezanja. Kljub temu pa vsi potihoma prav zaradi olimpijskih iger treniramo hitrost, čeprav vsi govorijo, da ga nikoli ne bodo oziroma jim ni všeč. Rada plezam hitrost, če plezam za zabavo. Ni mi pa jo v veliko veselje trenirati oziroma si ne predstavljam, da bi ves svoj čas posvetila samo temu. Letos smo trenirali hitrost z italijanskim trenerjem Stanislaom Zama. Moram reči, da se mi je čas v hitrostni steni zelo izboljšal in lahko čas še izboljšam pod deset sekund, kar je zelo dobro. Mislim, da bomo, ko dobimo v Sloveniji prvo hitrostno steno v Celju vsi izboljšali čase."



Kranj nič več na koncu sezone

V svetovnem pokalu bo letos 14 tekem. Tekma v Kranju tokrat ne bo tudi finalna tekma sezone, ampak je Mednarodna zveza za športno plezanje tekmovanje umestila konec septembra, po njej pa bosta še tekmi na Kitajskem.

T. O.