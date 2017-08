Janja Garnbret: Vse skupaj se kar prehitro dogaja

Janja Garnbret je v Münchnu postala evropska podprvakinja v balvanskem plezanju. Korošica kot ena redkih tekmovalk zmaguje tako v težavnosti kot balvanih in tekmuje v obeh disciplinah brez premora. V težavnosti je lani postala svetovna prvakinja in skupna zmagovalka svetovnega pokala, leto predtem je evropsko prvenstvo v težavnosti končala na drugem mestu, letos so se ji stopničke na EP-ju v težavnosti v Campitellu izmuznile, bila je četrta, zato pa je zmagala v kombinaciji EP-ja v težavnosti in v balvanih. Foto: BoBo