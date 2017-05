Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Janja Garnbret niza vrhunske izide. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Janja Garnbret z zmago skočila na drugo mesto

Plezalci še ta mesec v Sloveniji

7. maj 2017 ob 10:49

Tokio - MMC RTV SLO/STA

Slovenska plezalka Janja Garnbret je v Tokiu dobila tekmo svetovnega pokala v balvanskem plezanju.

18-letnica je bila najboljša že v polfinalu, v finalu pa je potrdila svojo drugo zmago v sezoni. Za Garnbretovo sta se zvrstili dve Japonki, druga je bila Akijo Noguči, tretja pa Miho Nonaka.



Četrto mesto je pripadlo Britanki Shauni Coxsey, ki s 335 točkami ostaja v skupnem vodstvu. Garnbretova (327) je skočila na drugo mesto.



Nastopili so še trije Slovenci, Katja Kadič je bila 21., Jernej Kruder 23, Domen Škofic pa 41.

Športne plezalce in plezalke po azijski turneji čaka več kot mesec premora. Naslednja postaja svetovnega pokala bo 9. in 10. junija balvanska tekma v Vailu v zvezni državi Kolorado. Vmes bo 19. in 20. maja karavana, oziroma vsaj njen del, prišla tudi v Slovenijo, ko bo v plezalnem centru v Kopru s kvalifikacijami in na Kongresnem trgu v Ljubljani s polfinalom in finalom potekal dogodek za promocijo balvanskega plezanja, tekmovanje Triglav The Rock Ljubljana z nagradnim skladom 14.000 evrov.

S. J.