Janjo Garnbret od zlata ločile sekunde, in ne oprimki

Lep uspeh slovenske plezalke na SP-ju

8. september 2018 ob 20:36

Innsbruck - MMC RTV SLO, STA

Najboljša slovenska plezalka Janja Garnbret je na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku osvojila drugo mesto v težavnostnem plezanju. O zmagovalki preizkušnje v težavnosti so na koncu odločale sekunde, in ne preplezani oprimki.

Pri vsaki izmed finalistk, v finale se jih je prebilo deset, se je namreč odšteval čas, za plezanje v finalu pa je imela vsaka na razpolago šest minut. Na koncu pa so o zmagovalki odločale sekunde, in ne preplezani oprimki, saj je bila na vrhu za zlato Garnbretova izenačena z avstrijsko tekmico. Sodniki na tekmi so presodili, da so bile sekunde na strani domačinke.

Zmagovalka preizkušnje je do vrha smeri porabila štiri minute in 27 sekund, slovenska tekmovalka pa štiri minute in 38 sekund. Obe sta smer preplezali hitreje od limita.

Sloveniji priplezala 11. odličje na SP-jih

21-letna Pilzeva iz Haaga na Spodnjem Avstrijskem je prišla do svojega prvega velikega zlata, 19-letna Garnbretova se je tako na koncu morala zadovoljiti s premiernim srebrom. Sloveniji je priplezala enajsto odličje na svetovnih prvenstvih in tretje srebrnega sijaja. Gre za drugo slovensko srebro v težavnosti na SP.

To je njeno drugo odličje na svetovnih prvenstvih. Pred dvema letoma je na SP-ju v Parizu osvojila zlato.

Garnbretova je prva slovenska favoritinja še v dveh disciplinah na prvenstvu v Innsbrucku, v balvanih in kombinaciji, ki bo prihodnjo nedeljo, 16. septembra, doživela premiero v olimpijskem formatu.

Tretje mesto je pripadlo Južni Korejki Jain Kim. Druga slovenska finalistka Mia Krampl je osvojila sedmo mesto.

V nedeljo bosta na sporedu še zadnja kroga v moški konkurenci v težavnosti. V polfinale sta se od petih Slovencev, ki so nastopili v moških kvalifikacijah, uvrstila Domen Škofic in Luka Potočar.