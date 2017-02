Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 12 glasov Ocenite to novico! Kjetil Jansrud je zmagal osmič v karieri na smukih za svetovni pokal. Foto: Reuters VIDEO Vožnja Klineta na drugem... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jansrud pred zadnjo tekmo prednost povišal na 33 točk

Kline tokrat sedmi, skupno še vedno šesti

25. februar 2017 ob 11:58,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 13:32

Kvitfjell - MMC RTV SLO

Boštjan Kline je dan po premierni zmagi v svetovnem pokalu v Kvitfjellu smuk končal na sedmem mestu. Zmagal je Kjetil Jansrud.

To je osma smukaška zmaga Norvežana v svetovnem pokalu, ki jo je zelo ogrozil njegov edini tekmec za smukaški globus Peter Fill. Italijan, ki je s številko sedem nastopil le nekaj minut za Jansrudom, je pri zadnjem vmesnem zaostajal še 58 stotink, vendar je imel v zaključku precej višjo hitrost (132,4 km/h), tako da je v cilju zmanjkalo le osem stotink. Tretji je bil svetovni prvak iz St. Moritza Švicar Beat Feuz (+0,14).

Do točk tudi Martin Čater

Za mali globus se bosta na finalu udarila Jansrud in Fill, ki zaostaja 33 točk. Vidljivost je bila slabša kot v petek, saj se je pooblačilo. Kline je nastopil s številko enajst, z zaostankom 56 stotink je osvojil sedmo mesto in zadržal visoko šesto mesto v skupnem smukaškem seštevku. Razlike na vrhu so bile spet zelo majhne, prvih 15 je bilo v eni sekundi. Točke je za 23. mesto osvojil še Martin Čater. Na progi, ki je leta 1994 gostila olimpijske boje, so bili največji poraženci Avstrijci, saj je bil še najboljši Vincent Kriechmayr, deseti.

Izidi sobotnega smuka: 1. K. JANSRUD NOR 1:47,63 2. P. FILL ITA +0,08 3. B. FEUZ ŠVI 0,14 4. M. OSBORNE-PARADIS KAN 0,26 5. C. JANKA ŠVI 0,28 6. E. GUAY KAN 0,32 7. B. KLINE SLO 0,56 8. A.-A. KILDE NOR 0,63 9. D. PARIS ITA 0,72 10. V. KRIECHMAYR AVT 0,74 11. T. DRESSEN NEM 0,82 . H. REICHELT AVT 0,82 13. A. SANDER NEM 0,83 14. J. FERSTL NEM 0,94 15. M. CAVIEZEL ŠVI 0,98 ... 23. M. ČATER SLO 1,45 33. R. PERKO SLO 1,99 44. K. KOSI SLO 2,47 Svetovni pokal skupno (29/36): 1. M. HIRSCHER AVT 1.275 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 843 . A. PINTURAULT FRA 843 4. K. JANSRUD NOR 835 5. F. NEUREUTHER NEM 525 6. A. A. KILDE NOR 520 7. P. FILL ITA 477 . M. MOELGG ITA 477 9. D. PARIS ITA 468 10. M. MAYER AVT 388 ... 16. B. KLINE SLO 320 48. Ž. KRANJEC SLO 147 85. M. ČATER SLO 64 94. Š. HADALIN SLO 47 98. K. KOSI SLO 37 148. T. DEBELAK SLO 5 Smuk (7/8): 1. K. JANSRUD NOR 407 2. P. FILL ITA 374 3. D. PARIS ITA 271 4. H. REICHELT AVT 253 5. B. FEUZ ŠVI 239 6. B. KLINE SLO 230 7. E. GUAY KAN 215 . T. GANONG ZDA 215 9. M. MAYER AVT 205 10. A. THEAUX FRA 188 ... 45. M. ČATER SLO 10 53. K. KOSI SLO 1

T. O.