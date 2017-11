Damjan: Iskreno, zmaga ni bila cilj. Želel sem odnesti čim več.

Janus: Jernejevega uspeha sem neizmerno vesel

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Bil sem kar živčen. Ženi sem rekel, naj mi pošlje kakšen videoposnetek od hčerke, da se malo umirim in misli odmaknem od tekme. To me je tako pomirilo, da mi je uspelo," je o dogajanju pred nedeljskim finalom Ruke, kjer je senazcionalno zmagal, dejal slovenski skakalec Jernej Damjan.

"Zmaga, iskreno, ni bila cilj. Če pogledamo vso mojo kariero in smo realni, je bilo ciljati na zmago na prvi tekmi nerealno. Želel sem odnesti čim več. Res pa je, da sem si zdaj naredil že veliko za naprej, grem sproščeno oddelat preostanek sezone," je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil Damjan, ki je v Ruko prišel kot rezerva.

S 34 leti in 182 dnevi je Jernej Damjan postal četrti najstarejši zmagovalec tekme svetovnega pokala za Noriakijem Kasaiem (42 let in 176 dni), Takanobujem Okabejem (38 let in 135) in Robijem Kranjcem (34 let in 246 dni).

Janus: Zanimalo me je le, ali bo točen

"Pri Jerneju me je zanimalo le to, ali bo točen - vse drugo je v redu," pa je dejal glavni trener skakalcev Goran Janus in priznal, da odločitev, da Damjan nastopi v Ruki, ni bila težka: "Vemo, kakšne izkušnje ima, vemo, zakaj je bila takšna odločitev. Jernej je to izkoristil. To je tisto, kar slovenska reprezentanca potrebuje. Uspeha Jerneja sem neizmerno vesel."

Treba je ostati miren in potrpežljiv

Janusa je sicer presenetilo, da je konkurenca že v tako dobri formi: "Vsi skačejo brez napak. To me je malo presenetilo. Smo le šele konec novembra, sezona pred nami pa bo še zelo dolga. Vsi si želimo čim boljšo zimo. Poleti smo dobro delali in kar poleti narediš, pozimi žanješ. Prepričan sem, da se bomo še lahko veselili. Treba je ostati miren in potrpežljiv."

Prevc: Forma je v počasnem vzponu

Peter Prevc je na uvodnih dveh tekmah osvojil 20. in 23. mesto. "Sem dobro, včeraj sem se spočil. Forma je v bolj počasnem vzponu. V Kuusamu sem v posameznih skokih nabral lepe občutke, dosegel že kar nekaj metrov. A ni tako, da bi se v celem dnevu dva najboljša štela v skupni rezultat, kar bi bilo mogoče kdaj kar v redu. Pričakovanja za naprej so, da se čimboljši skoki čimvečkrat pojavijo na tekmi in potem bom bližje najboljšim," je dejal Prevc.

Jasnič: Odzvati se moramo na vsak odklon

Ljubo Jasnič, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke pri SZS-ju, je najprej čestital Jerneju Damjanu za zmago v Ruki, nato se je dotaknil še predstav drugih reprezentantov. "Moram reči, da sem zadovoljen. V vodstvu smo opravili vse tisto, kar smo morali, da so imeli fantje miren trening in da ni bilo nobenih turbulenc," je povedal in dodal: "Veliko je bilo žaljivih komentarjev na mojo izjavo, da se je treba pogovarjati. Mi se pogovarjamo in se tudi bomo. Treba jo je razumeti, da gre za odgovornost vodstva te ekipe in celotnih mladinskih reprezentanc do ljudi. Do Slovencev, ki nas spremljajo, in pokroviteljev, ki nam omogočajo pogoje. Odzvati se moramo na vsak odklon, vsako malenkost. Zato smo tukaj. Upam, da bomo imeli še kakšen Jernejev uspeh v prihodnosti tudi od drugih fantov in deklet."

V soboto in nedeljo tekmi v Nižnem Tagilu

Moška skakalna karavana se seli v ruski Nižni Tagil, kjer bosta tekmi konec tedna. Janus bo poleg Damjana v Rusijo odpeljal še Petra Prevca, Anžeta Semeniča, Tilna Bartola, Anžeta Laniška, Roberta Kranjca in Timija Zajca.

V Lillehammerju začetek sezone za dekleta

Medtem pa bodo v Lillehammerju z novo sezono začela tudi dekleta. Od petka do nedelje bodo na Norveškem tri tekme svetovnega pokala. Glavni trener slovenske ženske vrste Stane Baloh bo v sredo na Norveško odpeljal šest reprezentantk. Ob Emi Klinec se bodo na uvodnih tekmah sezone od petka do nedelje preizkusile še Maja Vtič, Špela Rogelj, Urša Bogataj, Katja Požun in Nika Križnar. "Česar doslej nismo natrenirali, smo popravili danes v Planici. S treningi čez poletje sem zadovoljen. Upam, da bodo dekleta to, kar smo naredili, znala prenesti tudi na tekme svetovnega pokala. Moramo verjeti vase, zaupati temu, kar smo delali, in upam, da bo steklo," je povedal Baloh in dodal: "Že prve tekme pa bodo pokazale, če smo dobro delali."

