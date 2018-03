Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 8 glasov Ocenite to novico! Goran Janus je na ekipni tekmi napovedal boj za drugo mesto. Foto: Aleš Fevžer Sorodne novice Jubilejna 30. zmaga Stocha, Kranjec deseti, Semenič diskvalificiran Dodaj v

Janus razočaran zaradi Semeniča, a vesel ekipnega uspeha

Odmevi po petkovi tekmi v Planici

23. marec 2018 ob 19:19

Planica - MMC RTV SLO, STA

"Zelo sem razočaran, Semenič je bil diskvalificiran zaradi neustrezne prepustnosti dresa. Imeli pa smo sedem fantov v finalni seriji, lep ekipni rezultat," je po petkovi tekmi v Planici dejal glavni trener slovenskih skakalcev Goran Janus.

Janus je poudaril, da si moral imeti tudi srečo z vetrom. "Petra Prevca je dobesedno potunkalo. Jutri je nov dan. Na ekipni tekmi bo začel Domen Prevc, drugi Robi Kranjec, tretji Anže Semenič in četrti Peter Prevc. Odločitev med Kranjcem in Jernejem Damjanom je bila težka, Jernej je konstanten, ne glede na to, da je danes 'zamočil'. A smo se tako odločili, kot sem povedal. Norvežani so številka ena ta čas, za drugo mesto pa se bomo borili," napoveduje Janus.



Kamil Stoch: "Vesel sem uspeha na meni najljubši skakalnici. Tu vedno rad nastopam. V Planico sem prišel brez pritiska, saj sem osvojil praktično že vse, kar je bilo mogoče. Zato so bili občutki med letenjem še toliko boljši."

Johann Andre Forfang: "V Planici sem četrtič stopil na zmagovalne stopničke, po dvakrat sem bil drugi in tretji. Ta letalnica mi je zelo všeč, a nisem pričakoval drugega mesta, Kamila (Stocha, op. STA) pa je letos skoraj nemogoče premagati."

Stefan Kraft: "Lani sem v Planici, ki je zame najboljša skakalnica na svetu, dvakrat zmagal. Tudi letos sem dobro letel in se po dvigu forme po olimpijskih igrah, ko sem bil razočaran, povzpel na zmagovalni oder. Veselim se že naslednjih dveh dni poletov."

