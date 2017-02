Janus že razkril pet adutov za SP v Lahtiju

Tepeša veseli večja konstantnost na manjših napravah

6. februar 2017 ob 15:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Glavni trener skakalcev Goran Janus je dejal, da glede na potek sezone dilem ni in da na nordijsko svetovno prvenstvo potujejo bratje Peter, Cene in Domen Prevc ter Jurij Tepeš in Jernej Damjan.

Na Finskem se bo prvenstvo začelo čez dobra dva tedna, še prej pa jih čaka manjša azijska turneja s štirimi tekmami. Najprej bosta konec tedna dve na tradicionalnem prizorišču v olimpijskem Saporu, nato pa še premierno na prizorišču naslednjih olimpijskih iger v Pjongčangu. Ob našteti peterici, ki Slovenijo zapušča v sredo, bosta na Daljni vzhod potovala še Anže Lanišek in Anže Semenič, ki sta bila v ekipi že na poletih v Oberstdorfu.

Nastopi slovenskih skakalcev - predvsem z ekipnim uspehom na nedeljski tekmi - na prenovljeni letalnici Heinija Klopferja so spodbudna napoved za dober mesec in pol, ki še ostane do konca sezone. Na nemški velikanki je po skoraj dveh letih znova na odru za zmagovalce na posamični tekmi stal Jurij Tepeš: "Sem kar lepo stopnjeval svoje nastope. V petek se sploh nisem našel in sem skoraj obupal. Po analizi sem videl, kaj je narobe. V soboto sem bil že malce boljši, a sem bil neroden. V nedeljo se je vse postavilo na svoje mesto. Uspel mi je zelo dober skok. Odlično se je izšlo, bi si pa želel še enega skoka, saj je to letalnica, kjer rad skačem."

Druga tekma je imela le eno serijo. Čeprav si je večina, tako kot tudi Jurij, želela še enega skoka, pa slovenski specialist za polete pravi, da je veter vendarle prehitro menjal smer, pihalo je z vseh strani in tekma ne bi bila poštena, obenem pa bi bilo tudi kar precej nevarno. V soboto je imel ob prvem skoku veliko težav, ko je po pristanku padel. Kot je povedal, je bila povsem njegova napaka. Po padcu je moral na pregled k zdravniku, kot to velevajo pravila, imel pa je tudi težave s čevljem in zaradi tega je nastopil v finalu nekoliko pozneje, kar vodstvo tekmovanja dovoli, če ima skakalec težave z opremo. Težave s čevljem mu je pomagal odpraviti tudi Peter Slatnar, v nadaljevanju sezone pa bo uporabil nove. Ob dobrih nastopih na letalnicah, kjer se je po pravilu vedno najbolje znašel, pa ga veseli, da letos konstantno skače tudi na manjših napravah in da tudi v slabših pogojih skače solidno, kar si je želel na začetku zime. Zato je tudi bolj sproščen.

"Oberstdorf in Vikersund se mi zdi, da mi še najmanj ležita oziroma nisem povsem zadovoljen, kako so ju prenovili. Še vedno imam nekaj težav pri preletu hrbtišča, ampak če je skok dober, gre pa ravno tako. Predvsem je težava tudi v meni, ali pa če je nizko zaletišče, lahko hitro parkiram tam na vrhu. Take skakalnice mi zaradi tega niso všeč. Dokler ne prideš čez sto metrov, si negotov, kako je. V drugem delu, če narediš dober skok, se ne dviga toliko kot v Planici ali na Kulmu. Ni tiste tipične krivulje, ampak je skakalnica približno enako strma. Se na sredini ne prelomi in ni tistega občutka, da te dviguje. To me malo moti, ampak je še vedno super skakalnica," je prenovljeno bavarsko letalnico opisal Tepeš, ki pravi, da je zelo podobna stari, le da se čez hrbtišče leti nekoliko višje.

Peter Prevc stopnjuje rezultate

"Letos ko nisem v, bi rekel, zelo dobri formi kot v prejšnjih letih, ko so mi letalnice bolje uspevale, je tudi težje na velikankah. Sploh glede na to, da sem imel velikokrat takoj po odskoku malo težav s smučmi. V bistvu so one nadzirale mene in ne jaz njih. Me je malce skrbelo za to letalnico, kako sploh bo. Nisem imel točne vizije, zato me je bilo pri prvem skoku kar strah, ampak se je potem lepo izšlo in sem stopnjeval. Je pa tako kot vsaka letalnica in skakalnica, če ti gre, je super, če ti ne gre, pa ne boš zadovoljen. Če zdajle vprašamo Krafta ali Wellingerja, bosta zagotovo rekla, da je najboljša letalnica na svetu," je ob tem dodal Peter Prevc, najboljši letalec zadnjih let, ki je na preostalih treh prenovljenih letalnicah letel zelo daleč. Je rekorder kulmske in planiške, v Vikersundu pa ima drugi izid.

Nedeljsko tekmo je končal tik za Tepešem in odrom za zmagovalce, kar je njegova druga najboljša uvrstitev v tej sezoni. Počasi napreduje po lestvici, saj je na primer na zadnjih štirih tekmah, ko je zasedel 13., deveto, šesto in četrto mesto, napredoval, v skupnem seštevku je zdaj 12., glede občutkov pa najboljši skakalec lanske zime ostaja previden: " Od Willingena sem lepo stopnjeval. Lahko samo upam, da se bo tako nadaljevalo, zagotovljeno pa ni nič. Lepo so mi uspevali skoki na velikanki. Nekako sem našel v sebi, na kaj je treba biti pozoren, in sem lahko užival. Za zdaj je šlo vse na gor, a nikoli ne vem, kaj mi bodo nov vikend, nova skakalnica in nov dan prinesli. Iz dneva v dan se lahko marsikaj spremeni. Predvsem moram biti zadovoljen s tem, kaj je bilo in se osredotočiti za naprej, da kaj ne uide."

Domen ima predstavo, kakšen je pravi skok

Domen Prevc pa ob debiju na letalnicah strahu tako kot starejši brat Peter ni čutil, kot pravi, je bilo bolj v mislih navdušenje, kaj sploh lahko pričakuje: "Sam prehod ni bil nič posebnega. Enako, kot ko greš na vsako novo. Je pa precej večja in si dlje v zraku. Mislim, da bo zdaj, ko se bom vrnil na manjše, večja razlika. Nedvomno pa je tu večji užitek, ker imaš več upora in je vse bolj podobno letenju."

Če je letos najboljši slovenski skakalec v zadnjem času malce zanihal v formi, pa se je na letalnici hitro ujel, takoj poletel prek 200 m in tudi postavil zelo dober osebni rekord 225 m. Že pred potjo v Oberstdorf je na treningih v Planici, kot je povedal, skakal bolje kot na prejšnjih, zdaj pa ima tudi bistveno manj težav v počepu. "Zelo sem zadovoljen, kako mi gre, kajti imam v glavi predstavo, kakšen mora biti pravi skok. Forma je boljša in taki so tudi skoki. Po poletih sem zadovoljen, čeprav morda ne delujem tako, a je bila, ko bom pogledal nazaj, res lepa izkušnja. Se že veselim naslednjih letalnic."

