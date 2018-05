Jaškin v podaljšku zagotovil prestižno zmago Čehom

Francozi odpravili Beloruse

5. maj 2018 ob 20:15,

zadnji poseg: 5. maj 2018 ob 22:35

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Drugi dan svetovnega hokejskega prvenstva elitne divizije na Danskem je postregel kar s tremi podaljški. Najzanimivejši je bil večerni sosedski obračun med Češko in Slovaško (3:2). Odločil ga je Dmitrij Jaškin v 63. minuti.

To je bil obračun sosednjih držav, ki sta se leta 2000 v Rusiji pomerili v finalu svetovnega prvenstva. Zadnji medalji sta reprezentanci na svetovnih prvenstvih osvojili pred šestimi leti, ko sta prvenstvo gostili Finska in Švedska. Slovaška je bila srebrna, Češka pa bronasta. Slovaki so sicer leta 2002 postali svetovni prvaki, Čehom pa je v času samostojne države to uspelo šestkrat, nazadnje leta 2010. Šestkrat sta na vrh stopili tudi pod skupno zastavo.

Michal Krištof je Slovake popeljal v vodstvo ob prednosti igralca več v 8. minuti. Spretno je postavil palico po strelu Andreja Sekere. Dominik Kubalik je takoj na začetku druge tretjine izenačil, toda razigrani Sekera je v 26. minuti poskrbel za novo slovaško vodstvo z močnim strelom z modre črte.

Minimalno prednost so Slovaki obdržali skoraj do konca, Čehi pa so skušali brez vratarja izsiliti podaljšek, kar je Martinu Nečasu uspelo deset sekund pred koncem rednega dela. Prodrl je po desni strani in ukanil Mareka Ciliaka. Preobrat so Čehi dokončali po zaslugi Dmitrija Jaškina, ko je hiter protinapad končal z zadetkom za 3:2. Razmerje v strelih na vrata je bilo kar 42:17 v korist Čehov.

Corvi priigral drugo točko Švici

V Köbenhavnu so Avstrijci, ki v tej skupini veljajo za ekipo, ki bo najtežje obstala med elito, dobili pomembno točko. Švicarji so vodili že z 2:0. Avstrijci pa so se vrnili, Manuel Ganahl je izsilil podaljšek. V 64. minuti je napako Avstrije izkoristil Enzo Corvi in Švici prinesel dve točki.

Francozi so v drugi tekmi skupine A premagali Beloruse kar s 6:2 in jih po dveh tekmah pustili brez točke. Že na začetku zadnjega dela je bilo na semaforju 4:1 in dvomov o zmagovalcu ni bilo.

Visoka zmaga ZDA

Američani, ki so prvi dan premagali Kanadčane po kazenskih strelih, so imeli tokrat manj dela. Dance, ki so bili zadovoljni po prvem dnevu in zmagi po kazenskih strelih proti Nemčiji, so odpravili s 4:0. Will Butcher, Cam Atkinson, Chris Kreider in Nick Jensen so napolnili mrežo Frederika Andrersena.

Latviji uspel preobrat

V skupini B je bilo tesneje na dvoboju med Norveško in Latvijo, odločal je podaljšek, čeprav je po prvem delu in norveškem vodstvu z 2:0 kazalo na gladkejši razplet. Latvija se je vrnila, sredi zadnje tretjine izenačila, že po 24 sekundah podaljška pa je norveško usodo zapečatil Rudolf Balcers.

Skupina A, Köbenhavn, 1. krog:

ŠVICA - AVSTRIJA

* 3:2 (1:0, 1:1, 0:1)

Niederreiter 19., Haas 25., Corvi 64.; Zwerger 35., Ganahl 47.

* - v podaljšku

ČEŠKA - SLOVAŠKA

* 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)

Kubalik 22., Nečas 60., Jaškin 63.; Krištof 8., Sekera 26.

* - v podaljšku

2. krog:

FRANCIJA - BELORUSIJA

6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Fleury 4., Da Costa 14., Lamperier 39., Manavian 43., Guttig 48., Perret 58.; Pavlovič 20., Vorobej 55.

Lestvica: * x RUSIJA 1 1 0 0 0 3 ŠVEDSKA 1 1 0 0 0 3 FRANCIJA 2 1 0 0 1 3 ŠVICA 1 0 1 0 0 2 -------------------------------------- ČEŠKA 1 0 1 0 0 2 AVSTRIJA 1 0 0 1 0 1 SLOVAŠKA 1 0 0 1 0 1 BELORUSIJA 2 0 0 0 2 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina B, Herning, 1. krog:

NORVEŠKA - LATVIJA

* 2:3 (2:0, 0:1, 0:1)

Bastiansen 9., Bonsaksen 13.; Balcers 27., 61., Abols 52.

* - v podaljšku

FINSKA - JUŽNA KOREJA

8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Aho 4., 29., Teravainen 6., Savinainen 33., Nutivaara 39., Mänalanen 47., Kapanen 48., Pesonen 54.; Swift 33.

2. krog:

DANSKA - ZDA

0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Butcher 17., Kreider 23., Atkinson 30., Jensen 55.

Lestvica: * x ZDA 2 1 1 0 0 5 FINSKA 1 1 0 0 0 3 DANSKA 2 0 1 0 1 2 LATVIJA 1 0 1 0 0 2 -------------------------------------- KANADA 1 0 0 1 0 1 NEMČIJA 1 0 0 1 0 1 NORVEŠKA 1 0 0 1 0 1 JUŽNA KOREJA 1 0 0 0 1 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

