Javier Tebas

8. september 2017 ob 09:43

Madrid - MMC RTV SLO

Real Madrid in Barcelona bi lahko kmalu nekaj tekem državnega prvenstva igrala na tujem - na Kitajskem in v ZDA. To bi bila ena ali dve tekmi na sezono, podobno kot imajo v ligah NFL in NBA.

Če si želimo tekmovati z angleško ali nemško ligo, potem moramo iskati dodano vrednost. O tem bi se podrobno pozanimali, preden bi zamisel predstavili klubom. Obstajajo tudi socialne in pravne implikacije, prav tako urnik tekem. Ampak ideja ni slaba.

Predsednik španske nogometne lige Javier Tebas pravi, da bi lahko največji španski klubi kmalu nekaj tekem državnega prvenstva igrali na Kitajskem in v ZDA. Tebas meni, da bi s tekmami v tujini že v naslednji sezoni pomagali španskemu nogometu, ki bi tako lažje tekmoval z angleškimi in nemškimi tekmeci.

