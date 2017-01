Jaz, Tonya: Za zmago bi tekmici Nancy zlomila nogo

Zaradi bolestne tekmovalnosti do klavrnega konca kariere

18. januar 2017 ob 12:49,

zadnji poseg: 18. januar 2017 ob 12:58

Los Angeles - MMC RTV SLO

Začelo se je snemanje filma o Tonyi Harding, umetnostni drsalki, ki je zakrivila enega največjih škandalov v zgodovini ameriškega športa.

Malce presenetljivo Hardingovo v biografski drami I, Tonya (Jaz, Tonya) igra avstralska lepotica Margot Robbie, ki so jo morali za vlogo dodobra preobraziti: 26-letnica se te dni po prizorišču snemanja sprehaja v tipični opravi devetdesetih - visoke kavbojke, kratek pulover in bujno natupirana trajna so bili takrat nepogrešljivi.

Zločinska naveza z možem

Film sledi zgodbi o dogodkih v zgodnjih devetdesetih, ki so vodili do napada na Tonyino glavno tekmico iz ameriške ekipe, graciozno Nancy Kerrigan, ki je v nasprotju z manj očarljivo Hardingovo veljala za ameriško ljubljenko. Hardingova in njen takratni mož Jeff Gillooly (v filmu ga igra Sebastian Stan) sta skupaj načrtovala zaroto in najela napadalca, ki naj bi Kerriganovi na treningu zlomil nogo in onemogočil njen nastop na olimpijskih igrah v Lillehammerju.

Napad je še toliko bolj zapisan v kolektivni spomin, saj se je plačanec na Nancy spravil med treningom v Detroitu, medtem ko so bile prižgane kamere: eden najbolj gledanih trenutkov v zgodovini ameriške športne televizije je prav prizor, ko je po udarcu šokirana Kerriganova sedela na tleh in se v joku spraševala: "Zakaj?"

A odnesla jo je brez zlomljene noge in po izpuščenem državnem prvenstvu, na katerem je zmagala Hardingova, je Nancy v celoti okrevala in na OI-ju v Lillehammerju dobila srebrno medaljo (premoč je morala priznati Ukrajinki Oksani Bajul), Tonya pa se je morala zadovoljiti z zgolj osmim mestom.

Po Tonyi še medijski linč Nancy

Gotovo pa ji je nekaj zadovoljstva prineslo dejstvo, da se je uspelo po uspehu na OI-ju javnosti zameriti tudi Nancy Kerrigan: ko sta s tretjeuvrščeno, Kitajko Čen Lu, kar dolgo čakali na podelitev medalj in so ji povedali, da zamujajo zato, ker po zmagi objokani Bajulovi popravljajo ličila (kar sploh ni bilo res, ampak so imeli organizatorji težave z iskanjem posnetka ukrajinske himne), je Nancy, vidno naveličana, pripomnila: "Ah, dajte no. Itak bo prišla ven in se spet cmerila."

In kot da to še ni bilo dovolj, se je nato v slabi luči pokazala še svojim največjim sponzorjem, Walt Disney Worldu, saj je med promocijsko parado - pomotoma v mikrofon - izjavila: "To je neumno. Na živce mi gre. To je najbolj neumna stvar, kar sem jih kdaj naredila." Kasneje se je sicer poskušala izgovoriti na to, da so njene besede vzeli iz konteksta, a si javne podobe nikoli ni uspela v celoti oprati.

Po drsanju boks in avtomobilske dirke

Ko so po zaključki OI-ja podrobnosti napada na Kerriganovo prišle na dan, se je Hardingovi kljub hudemu prekršku uspelo izogniti zaporu, saj se je pogodila za pogojno kazen, družbenokoristno delo in kazen v višini 160.000 dolarjev. So jo pa za vedno izključili iz Ameriške zveze umetnostnih drsalcev.

Kasneje se je zdaj 46-letna nekdanja drsalka, ki ima s tretjim možem šestletnega sina, tudi poklicno ukvarjala z boksom in nastopala v resničnostnih šovih, rada sede tudi za volan dirkalnikov.

A. K.