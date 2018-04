Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 5 glasov Ocenite to novico! IBU je potrdil, da je tarča preiskave. Foto: EPA Dodaj v

Je predsednik IBU-ja prikrival ruski doping?

Odstopil do konca preiskave

12. april 2018 ob 14:18

Salzburg - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Mednarodne biatlonske zveze (IBU) Anders Besseberg je začasno odstopil s svojega položaja. Vzrok je preiskava zaradi povezav z uživanjem poživil oziroma prikrivanja dopinga ruskih športnikov.

Avstrijski kriminalisti so v torek zvečer preiskali prostore Mednarodne biatlonske zveze v Salzburgu, Besseberga preiskujejo tudi na Norveškem.

IBU je na svoji spletni strani potrdil, da je res tarča preiskave. V prvi točki so zapisali, da je generalna sekretarka Nicole Resch do konca preiskave suspendirana, v drugi pa, da je Besseberg obvestil izvršni odbor, da do konca preiskave odstopa z mesta predsednika. Odbor je njegov odstop sprejel.

Avstrijsko tožilstvo je sporočilo, da je prostore zveze preiskalo zaradi obtožb, da je IBU dopinške prekrške ruskih biatloncev skrila v zameno za 300.000 dolarjev podkupnine, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Šlo naj bi za primere med svetovnim prvenstvom v Hochfilznu 2017.

