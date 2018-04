Je Rusija želela kupiti molk IBU-ja? Kriminalisti preiskujejo.

72-letni Anders Besseberg, nekdanji norveški biatlonec in trener reprezentance, je predsednik IBU od ustanovitve leta 1993. Foto: EPA

Pod drobnogledom predsednik in generalka sekretarka

11. april 2018 ob 20:50

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Za zdaj so sporočili le, da preiskujejo predsednika Andersa Besseberga in generalno sekretarko Nicole Resch . Preiskovali naj bi ju zaradi povezav z dopingom oziroma prikrivanja dopinga ruskih športnikov.

Avstrijski kriminalisti so v torek zvečer preiskali prostore Mednarodne biatlonske zveze v Salzburgu, domnevno zaradi dopinga ali korupcije, povezane s pravicami za predvajanje.

Avstrijska tiskovna agencija APA je poročala, da avstrijska protidopinška agencija tesno sodeluje z državnim tožilstvom, odgovornim za področje gospodarstva in korupcije, kriminalistično policijo in Svetovno protidopinško agencijo (WADA).



Neimenovani Norvežan osumljen gospodarskega kriminala

Norveška televizija NRK je poročala, da ima potrditev iz WADE, da je tema preiskave dopinške narave in da tudi norveški organi pomagajo avstrijskim oblastem. Norveška tožilka Anna Haugmoen Moe je dejala, da je Norvežan, ki ga ni imenovala, osumljen gospodarskega kriminala.

Žvižgač obtožil IBU

NRK je sicer danes predvajal pogovor z ruskim dopinškim "žvižgačem" Grigorijem Rodčenkovom, v katerem je ta dejal, da je IBU pomagal pri prikrivanju dopinga v biatlonu pred olimpijskimi igrami 2014 v Sočiju. Rodčenkov je dejal, da so s tako imenovanimi biološkimi potnimi listi športnikov manipulirali. "O tem sem prepričan," je dejal Rus. "Rusija je dobila občutljive informacije od IBU-ja. Zaradi neznanih razlogov pa IBU ni hotel preiskati ruskih športnikov z izjemno nenormalnimi podatki v bioloških potnih listih," je še dodal Rodčenkov. Tega so intervjuvali na neznani lokaciji v ZDA, kjer zdaj živi. V pogovoru je imel zakrit obraz.

Pri NRK-ju so še povedali, da so prejšnji teden želeli Bessebergov komentar, a je tedaj dejal, naj počakajo do torka, takrat pa je znova preložil izjavo o tem dogajanju. Od takrat ga niso več mogli dobiti.

IBU je medtem objavil sporočilo za javnost, v katerem pravi, da popolnoma sodeluje v preiskavi in da pisarna zveze še naprej dela. Izvršni direktor Martin Kuchenmeister opravlja vlogo začasnega generalnega sekretarja. Rescheva, 42-letna nemška pravnica, je namreč zaprosila za dopust oziroma odsotnost.

Le Monde: Rusija želela kupiti molk

Francoski časopis Le Monde pa je poročal, da je Rusija želela "kupiti" molk IBU-ja, sklicuje pa se na preiskavo WADE. V 16-stranskem zaupnem poročilu po poročanju omenjenega časopisa piše, da je IBU naredil vse, da ne odpre postopkov proti ruskim športnikom. "Primarni cilj korupcije je zaščititi dopingirane ruske športnike," po poročanju spletne strani omenjenega francoskega dnevnika pravi WADA v svojem poročilu iz leta 2017. Ta naj bi se takrat pri preiskavi osredotočila na Bessbergovo podporo ruskim interesom, dvomljivo ravnanje Rescheve z biološkimi potnimi listi in dodelitev SP-ja v biatlonu leta 2021 Rusiji oziroma Tjumnu septembra 2016.

"Sodeč po neimenovanem viru je ruska zveza ponudila med 25.000 in 100.000 evrov članom kongresa," še poroča Le Monde. V takratnem glasovanju je Tjumen premagal Pokljuko in Nove Mesto, dobil je 25 od 49 glasov. Po pritiskih pa je IBU pozneje Tjumnu odvzel prvenstvo.