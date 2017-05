Jeglič: Na posnetku je res videti grdo, a pričakoval sem le eno tekmo kazni

7. maj 2017 ob 17:08

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Slovensko hokejsko reprezentanco v Parizu spremljajo težave. Pe pred uvodno tekmo s Švico je Žiga Pance zaradi poškodbe končal svetovno prvenstvo. Žiga Jeglič je dobil dve tekmi kazni.

Odlični napadalec ni mogel igrati s Kanado, pa tudi na tekmi z Norveško ga ne bo. V uradnem sporočilu je IIHF zapisala, da je Jeglič na tekmi s Švico v soboto med vračanjem na klop svoje ekipe prek ograde brcnil tekmeca. Zveza je to ocenila kot nevarno potezo, usmerjeno proti tekmecu, ter zaradi kršenja pravil Jegliču izrekla dve tekmi prepovedi igranja.

"Že včeraj popoldne je prišla informacija, da bom imel zagovor. Pogledal sem video in tam je bilo videti precej huje kot na sami tekmi, takrat se tudi meni ni zdelo nič posebnega. A na posnetku je res videti grdo. Pričakovali smo, da bo kazen ena tekma ali opozorilo, opravil sem zagovor, a je zdaj padla odločitev," je razložil Jeglič.

"Zdi se nam pretirano, a kaj, ko ni možnosti pritožbe. Skušal se bom pripraviti na tekmo s Finsko. Zgodilo se je, ko sem skočil čez 'bando', ko je imel Sabolič izključitev. Skočil sem in ga zadel v predel rame in čelado. Videti je bilo, kot da bi ga brcnil, a to je le posledica tega, da sem skušal potegniti drugo nogo noter. Ko sem videl posnetek, mi je bilo jasno, da sem v težavah. Tudi na zagovoru sem skušal izpostaviti, da do zdaj nisem imel nobenih težav z izključitvami, a je, kar je. Upam, da bodo fantje zmogli tudi brez mene," je dejal Jeglič in sarkastično pripomnil, da je sicer možnost pritožbe na švicarsko sodišče, kar pa bi trajalo več mesecev.

Ko je dobil obvestilo, se mu je že dozdevalo, za kaj gre. Zavrnil pa je možnosti, da gre za nekakšno švicarsko maščevanje za njihovo slabo tekmo: "Mogoče, ampak iskati teorije zarote ... Zanesljivo sem nezadovoljen z odločitvijo, dve tekmi bom težko gledal s tribun. A je, kar je, mi pa nismo tako močan hokejski narod, da bi se lahko uprli temu."

"Bilo je malo preveč spoštovanja, a se je med tekmo to spremenilo. Imeli smo težko tekmo dan prej, pobrala nam je veliko energije, pa še kazen Jegliča ... Vsak igralec pri nas se pozna, a so se fantje borili do konca. Dali smo vse od sebe, porabili smo zadnje rezerve energije. Zadnjo tretjino smo igrali solidno, smo pa dobili lekcijo igranja hokeja. Ti fantje za Kanado ne igrajo zastonj glavnih vlog v svojih klubih. Mislim, da smo bili v zadnji tretjini mi precej boljši, niso pa oni popuščali. Tega nikoli ne počnejo, zato pa so tam, kjer so," je pojasnil selektor Nik Zupančič.

"Vedeli smo, da so svetovni prvaki in ne glede na to, s kakšno ekipo pridejo, so favoriti. Danes so prileteli nad nas z vsem orožjem, nekajkrat se je še nesrečno odbilo in na semaforju je bilo videti kar visoko, sedem. A naredili smo tudi nekaj dobrih stvari, nismo popustili do konca in smo bili borbeni. To je pomembno, ker nas čaka tekma z Norveško. S te tekme pa moramo vzeti čim več pozitivnega in iti naprej. Svojo kožo smo še vedno prodali drago," je dodal Klemen Pretnar.

Jan Urbas je z bližine postavil končni izid: "Mislim, da se je pokazalo, zakaj je Kanada v zadnjih letih v samem vrhu. So drsalno in telesno zelo močni in mislim, da so nas v teh elementih igre nadigrali. Ko nasprotnik pritiska tako kot oni, se tudi kakšen plošček po sreči odbije noter. Najbolje je, da to tekmo pozabimo in potegnemo kaj pozitivnega. Moramo se pripraviti na tekmo z Norveško, jutri pa bomo izkoristili tudi za regeneracijo in počitek."

Krošelj: Če ne igraš bunkerja, tvegaš več golov

Gašper Krošelj je imel zares veliko dela, zbral je 44 obramb. "Ni bilo važno, ali je bilo 1:0 ali 6:0, oni so šli do konca. A lahko pohvalim fante, tudi mi pa zdaj lahko igramo bolje kot včasih. Poskusili smo, ni bilo samo nabijanja ploščka ven. A če ne igraš bunkerja, če poskušaš igrati proti njim, je več stvari odprtih in mogoče tvegaš več golov. Smo pač poskusili in dali vsaj dva gola. Čaka nas še veliko težkih tekem, zdaj nam je steklo in upam, da bomo odslej osvajali točke."

Copper: Bili smo boljši kot na prvi tekmi s Čehi

Kanadski selektor Jon Cooper je bil zadovoljen: "Vsaka ekipa skuša rasti. Dobro smo igrali proti Češki, danes pa smo se spopadli s Slovenci, ki so imeli težko in čustveno uvodno tekmo. A naša ekipa je bila pripravljena na to tekmo, skušali smo še nadgraditi moštvo, in tudi Slovenci so bili borbeni, kar smo videli na koncu, ko se niso predali in so zadeli drugič na tekmi. Napredovali smo, danes smo bili boljši kot na prvi tekmi. Vsak dan se pozna in prepričan sem, da bomo v nadaljevanju tekmovanja še bolj uigrani, še bolj sproščeni."

