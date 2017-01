Jelko Gros za SOS: Domen Prevc združil dve tehniki

409. del rubrike Športni SOS

13. januar 2017 ob 11:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vodilni skakalec te zime Domen Prevc je številne navijače navdušil s svojim agresivnim slogom, ko glavo potisne vzporedno s smučmi.

Nekateri ta slog primerjajo s Kazujošijem Funakijem in Jakubom Jando. To ste opazili tudi bralci Športnega SOS-a in s tem ustvarili tokratno temo.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju. Odgovore lahko preverite v arhivu.



893. V letošnji sezoni je veliko govora o "agresivnem" prehodu z mize in poletu z glavo nizko med smučmi, kar nam s svojo tehniko kaže Domen Prevc. Govori se predvsem o novi in drugačni tehniki, ki jo ima. Dobro se spomnim, kako nizko z glavo so skakali tudi Japonci v 90. letih in Jakub Janda leta 2005. Zakaj je Domnova tehnika leta torej ekstremnejša oziroma "agresivnejša" od Kazujošija Funakija leta 1998 in Jakuba Jande leta 2005?

Sebastjan Weber

Za pomoč pri odgovoru sem se obrnil na strokovnega komentatorja na TV Slovenija Jelka Grosa, ki je bil v času največjih uspehov Kazujošija Funakija trener slovenske reprezentance, danes pa opravlja tudi vlogo tehničnega delegata. Sebastjanu odgovarja:

Domen Prevc uvaja nov slog, ki ga nekateri res lahko primerjajo s Funakijem in Jando. Kadar Domen skoči slabše, so po mojem mnenju vsi trije enaki. Takrat Prevc dobi smuči višje na horizontalo. Bolj ko tišči glavo med smuči, višje na horizontalo ima smuči.

Kadar pa najmlajši od bratov Prevc skoči dobro, so smuči po višini na horizontalo skoraj vzporedno. Domen ima poleg tega v primerjavi z Jando in Funakijem veliko bolj plosko postavljene smuči in posledično ima konice smuči bolj skupaj. To pomeni, da pod smučmi ustvari večjo oporno ploskev, kot sta jo Janda in Funaki. Če sta onadva imela kot smuči (upoštevano prečno na dolžino smuči) več kot 30 stopinj, sta imela posledično več kot 3 dm2 več plovne površine. Če pa upoštevamo še smuči na horizontalo, Domen pri doskoku lahko doseže višjo hitrost, saj je njegova tehnika držanja smuči aerodinamično ugodnejša.

Če smo pred Domnom Prevcem gledali skakalce, ki so ali z glavo malce bolj oddaljeni od smuči in imajo smuči na horizontali, ali pa skakalce, ki imajo glavo bliže smuči in imajo smuči pod kotom in še prečno postavljene, zdaj pri Domnu vidimo združeni tehniki.

894. Domen Prevc ima po 29 tekmah svetovnega pokala štiri zmage in tri druga mesta. Kakšno bero zmag in stopničk je imel na svojih prvih 29 tekmah Gregor Schlierenzauer?

Rok Novak

Avstrijec je najuspešnejši skakalec v zgodovini svetovnega pokala po številu zmag. Če primerjamo začetek kariere z Domnom Prevcem, je majhna prednost na strani Schlierenzauerja. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Statistika Schlierenzauer Domen Prevc Debi 16-2-5 16-5-18 Zmage 6 4 Stopničke 13 7 Med 5 18 11 Med 10 23 17 V finalu 27 28 Točke 1.572 1.132



Opomba: V drugi vrstici je starost ob debiju v svetovnem pokalu. Izražena je v letih, mesecih in dneh.

Slavko Jerič, @lavkeri