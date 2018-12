Jenisej usoden za Mariborčanke, Calcit Volley in Gen-I naprej

Poraz za Kamničane in Kamničanke ni bil usoden

5. december 2018 ob 17:50,

zadnji poseg: 5. december 2018 ob 23:02

Krasnojarsk - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarice Nove KBM Branika se poslavljajo od Pokala CEV, potem ko so tudi na povratnem srečanju z Jenisejem iz Krasnojarska izgubile s 3:0 (24, 19, 13) v nizih.

Slovenske prvakinje lahko žalujejo za prvim nizom, ko so vodile s 24:19, a nato zapravile prednost. Domačim je na servis Natalije Nazarove, ki je skupaj z Jano Manzjuk mariborskemu sprejemu povzročala obilo težav, skupno sta v prvem nizu dosegli šest asov, uspelo osvojiti sedem zaporednih točk, tako da so povedle z 1:0.

Drugi niz je bil izenačen, nato pa se je Jenisej s serijo točk odlepil na 21:13 in niz dobil s 25:19. Slovenke so se povsem predale, domače so tretji niz odprle s petimi zaporednimi točkami, nato pa prednost le še večale. Vodile so že za 15 točk, Slovenke so nato poraz le nekoliko omilile.

Le Mlakarjeva presegla mejo desetih točk

Štajerke, pri katerih je mejo desetih točk (11) presegla le Iza Mlakar, ki pa ni bila posebej razpoložena, po njenih napadih so domače osvojile osem točk z bloki (skupno so jih dosegle 16, Mariborčanke le tri), so lahko zadovoljne s svojim servisi, dosegle so osem asov in nasploh sprejemalkam povzročile kar nekaj problemov, toda pri rezultatu se to ni pokazalo.

Miklavc: Za nami je težko obdobje

"Rusinje napredujejo zasluženo, moramo jim čestitati. Mi smo imeli na dolgem potovanju polno težav, prvi niz smo še zdržali, žal nam je na koncu odpovedal sprejem. Za nami je težko obdobje, mi se še uigravamo, poskušamo uvesti nekaj novosti, a proti tako dobri ekipi, kot so Rusinje, je bilo težko pričakovati, da bodo obrodile sadove. Evropska sezona je za nas končana, usmerjamo se k zaključnemu turnirju slovenskega pokala," je po tekmi dejal trener Nove KBM Branika Samo Miklavc.

Lahko delo za Novogoričanke, Kamničani kljub porazu naprej

V Pokalu Challenge so odbojkarice Gen-I Volleyja tudi na drugi tekmi s 3:0 ugnale finsko Kangasalo in se uvrstile v osmino finala. Uspešna sta bila tudi preostala slovenska kluba, moška in ženska ekipa Calcit Volleyja. Kamničani so na gostovanju pri švicarskemu Biogas Volley Näfelsu izgubili z 2:3 (26, -23, -19, 23, -10), a so napredovali zaradi domače zmage s 3:0. Kamničanke pa so že prvo tekmo proti Slavii iz Bratislave v gosteh dobile s 3:2, tako da domač poraz z 2:3 ni bil usoden.

POKAL CEV (Ž)

1/16-FINALA, povratna tekma



JENISEJ KRASNOJARSK - NOVA KBM BRANIK 3:0

3:0 (24, 19, 13)

Jenisej Krasnojarsk: Manzjuk 8, Krajduba 13, J. Samojlova 1, M. Samojlova 1, Panjčeva, Frolova, Jevtejeva, Kurilo 16, Šeglova 10, Nazarova 9, Peretjatko 2, Simoneko 3.

Nova KBM Branik: Mlakar 11, Kaučič 9, Bračko 4, Najdič 3, Kočar 1, Sobočan 6, Pintar 2, Blagne, Lorber Fijok 3.

POKAL CHALLENGE (M)

1/16-FINALA, povratna tekma



BIOGAS V. NÄFELS - CALCIT VOLLEY 0:3

3:2 (-26, 23, 19, -23, 10)



Calcit Volley: Hribar, Bregar 10, Golob, Jereb 4, Ratek 6, Vidmar 23, Babkov 1, Štalekar 8, Lakner 1, Kotnik 6, Štembergar Zupan 12, Ivković 5, Rotar.





POKAL CHALLENGE (Ž)

1/16-FINALA, povratni tekmi

Kangasala - GEN-I VOLLEY 0:3

0:3 (-17, -19, -16)



GEN-I Volley: Ferlinc, Zbičajnik, Perić 2, Zaplotnik, Lucas 5, Velikonja Grbac 5, Kolbl 6, P. Blažič 6, Lipicer Samec 5, Zampedri, Grudina 7, Ščuka 15.



CALCIT VOLLEY - Slavia Bratislava 3:0

2:3 (15, -18, 18, -22, -10)

Calcit Volley: Valenčič 3, Kotnik 5, P. Marušič 5, Š. Marušič 3, Mihalinec 4, Pogačar 2, Kostić 16, Zatković 9, Janežič, Charuk 10, Kaker 11, Zorman 5.

V odebeljenem tisku je izid prvih tekem.

A. V.