Jerman med mlajšimi člani deseti; Batageljeva 32.

V nedeljo še cestna dirka članov

5. avgust 2017 ob 14:37,

zadnji poseg: 5. avgust 2017 ob 21:46

Herning - MMC RTV SLO, STA

Na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu so se prvi pomerili mlajši člani. Na Danskem je bil od Slovencev najboljši Žiga Jerman, ki je zasedel deseto mesto.

Evropskega naslova se je veselil domačin Casper Pedersen, srebro je osvojil Francoz Benoit Cosnefroy, bron pa Švicar Marc Hirschi. Omenjena trojica in Rus Peter Rikunov so 25 kilometrov pred koncem napadli. Po dveh padcih v glavnini v zadnjih 15 kilometrih so lahko začeli razmišljati o medaljah, čeprav so se jim zasledovalci približevali. Pedersen se je odločil za dolg sprint, ki se mu je obrestoval, Cosnefroy in Hirschi sta se udarila za drugo mesto, Rikunovu pa je uspelo zadržati nekaj malega prednosti pred glavnino. V njej je s sprintom poskusil tudi Jerman. Pedersen je imel pred Cosnefroyem in Hirschijem dve sekundi prednosti, pred Rikunovom tri ter pred glavnino štiri.

"Relativno srečno smo jo odnesli. Imeli smo dva defekta, brez padca. Vse kombinacije smo imeli pokrite, vse bege. V predzadnjem begu je bil Matic Grošelj, ampak so na 'kontro' ušli štirje kolesarji. Tadej Pogačar je zamudil, je pa imel defekt. Kar je bilo mogoče, smo iztržili. V sprintu glavnine tako ali tako nismo imeli možnosti za zmago. Za sprint sta bila planirana Jerman in Gašper Katrašnik, odločila sta se, da sprinta Jerman. Deseterica je bila realen cilj. Čeprav so nam ušli, smo zadovoljni z razpletom. Če bi prišlo do skupinskega sprinta, pa tako ne bi imeli možnosti," je povedal selektor mlajših članov Martin Hvastija. Gašper Katrašnik je bil 32., Izidor Penko 42., oba sta bila v času glavnine. Matic Grošelj je končal na 93. mestu, Luka Čotar na 101. in Tadej Pogačar na 102. mestu.

Polona Batagelj 32.

Članice so se pomerile na 120,6-kilometrski progi. Svetovna prvakinja je tretjič v karieri postala Nizozemka Marianne Vos. Druga je bila Italijanka Giorgia Bronzini, tretja pa Rusinja Olga Zabelinska. Slovenka Polona Batagelj je končala na 32. mestu.

V nedeljo se bo prvenstvo končalo z moško člansko dirko, v kateri bodo Slovenijo zastopali kapetan Luka Mezgec, Luka Pibernik, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Matej Mugerli, Marko Kump, Rok Korošec in David Per.

