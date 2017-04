Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marko Jerman bo kot član slovaške ekipe Yamaha MACO Racing Team v soboto tekmoval na dirki 24 ur Le Mansa. Foto: Yamaha MACO Racing Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jerman optimistično na 24 ur Le Mansa

Slovita dirka se bo začela v soboto ob 15. uri

13. april 2017 ob 18:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na dirkališču Le Mans bo konec tedna slovita dirka 24 ur Le Mansa, na kateri bo kot član slovaške ekipe Yamaha MACO Racing Team tekmoval tudi slovenski motociklist Marko Jerman.

Gre za vztrajnostno motociklistično dirko za svetovno prvenstvo, drugo v tej sezoni. Ekipa iz Bratislave je bila na prvi dirki odlična, saj je osvojila četrto mesto, najmočnejši člen pa je bil prav Jerman. Poleg njega ekipo sestavljata še Švicar Gregory Junod in Francoz Anthony Dos Santos. Prijavljenih je 60 ekip, skupno bo torej tekmovalo 180 dirkačev. Pričakujejo kar 100 tisoč navijačev.

Jerman je v zimskem obdobju trdo treniral in poleg fizičnih treningov opravil tudi nekaj treningov z motorjem, večinoma na italijanskih progah. "Počutje je dobro, pričakovanja ekipe pa so glede na rezultat prve dirke visoka. Že jeseni bi lahko z nekaj športne sreče končali na stopničkah. Upam, da nam bo to uspelo že ta konec tedna, čeprav je konkurenca zelo močna. Vendar imamo realne možnosti za visoko uvrstitev."

Po dveh dnevih kvalifikacij se bo dirka začela v soboto ob 15. uri, končala pa v nedeljo prav tako ob 15. uri. Najtežji del tekmovalce čaka ponoči, ko se poleg zmanjšane vidljivosti spopadajo še z nizkimi temperaturami.

T. O.