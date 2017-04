Jerman prigaral na osmo mesto na sloviti dirki 24 ur Le Mansa

Ocenite to novico!

Zdravstvene in tehnične težave v Jermanovi ekipi

16. april 2017 ob 16:25

Le Mans - MMC RTV SLO/STA

Na sloviti dirki 24 ur Le Mansa, gre za vztrajnostno motociklistično dirko za svetovno prvenstvo, je slovenski motociklist Marko Jerman osvojil osmo mesto.

V Jermanovi ekipi sta dirkala še Švicar Gregory Junod in Francoz Anthony Dos Santos .

"Na polovici dirke je sotekmovalec zbolel, zato sva morala z drugim sotekmovalcem odpeljati še namesto njega, kar je bilo zelo naporno. Na trenutke sem med dirko mislil, da mi ne bo uspelo zdržati, a se je izšlo. Osmo mesto je glede na vse okoliščine dober rezultat. Poleg tega, da sva do konca dirke v ekipi vozila le dva, smo imeli še tehnično okvaro, ki nas je stala vsaj pet krogov," je po dirki utrujen, a zadovoljen povedal Jerman.

Prva Yamaha

Na vrhu je bil razplet tesen, zmagovita ekipa Yamahe v postavi David Checa, Niccolo Canepa in Mickael di Meglio je najbližje zasledovalce premagala le za 19 sekund, obe moštvi sta v 24 urah prevozili po 860 krogov. Drugi so bili člani ekipe Yamaha Yart v postavi Broc Parkers, Marvin Fritz in Kohta Nozane.

Tretji so bili v cilju člani ekipe SRC Kawasaki Randy de Puniet, Mathieu Gines in Fabien Foret, ki pa so zaostali že precej več, 12 krogov.

Le Mans je bila druga dirka letošnjega svetovnega prvenstva, prvo so izpeljali že konec lanske sezone v Le Casteletu. Sezona SP se bo nadaljevala 20. maja v nemškem Oscherslebnu.